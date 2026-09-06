6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Гродненщины совместно с коллегами из Департамента охраны выявили очаг произрастания дикорастущей конопли в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Участки запрещенного к культивированию растения обнаружены на поле, принадлежащем одной из сельхозорганизаций.
С помощью специальной техники плантация площадью почти 2 га ликвидирована. Общая масса уничтоженных растений превысила 30 т.
В УВД напомнили, что за незаконный посев или выращивание наркосодержащих растений без цели сбыта или изготовления наркотических средств предусмотрен штраф до 20 базовых величин. Если будет доказан факт посева с целью сбыта или изготовления наркотических средств, виновному грозит уголовная ответственность.
О фактах обнаружения наркосодержащих растений в милиции просят сообщать по телефону 112 или в чат-бот МВД "Мы всегда рядом!".
Органами внутренних дел по всей стране проводится специальная комплексная программа "Мак". Ее основная цель - обнаружение и уничтожение сырья для производства наркотических средств. -0-
Регионы
06 сентября 2026, 11:07
Сотрудники милиции уничтожили в Гродненском районе плантацию конопли
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