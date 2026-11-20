20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе сотрудники ГАИ задержали мужчину, который убил на охоте 19 голубей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



18 ноября во время совместных рейдовых мероприятий сотрудники Гродненского РОВД и ГАИ в агрогородке Одельск Гродненского района остановили автомобиль, привлекший внимание правоохранителей. В ходе проверки документов и беседы водитель рассказал, что возвращается с охоты на голубей.



Милиционеры приняли решение всесторонне изучить обстоятельства: участковый инспектор незамедлительно связался с представителями природоохранной инспекции, которые оперативно прибыли на место разбирательства.



При осмотре багажа был обнаружен пакет, в котором находились 19 особей сизого голубя. Мужчина все объяснил хозяйственными нуждами: птицы требовались ему в качестве приманки для установки капканов. При этом нарушитель уверял, что не знал о запрете на самостоятельный отстрел пернатых без соответствующих разрешительных документов.



Для добычи птиц мужчина использовал пневматическую винтовку. Проводится проверка, до решения суда имеющееся у гражданина оружие изъято. -0-