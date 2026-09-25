"Соседей не выбирают". В Новополоцке прошел круглый стол о диалоге Беларуси и Латвии





За круглым столом собрались политологи, ученые, граждане Латвии, блогеры. Они обсудили состояние балтийского региона, причины межрегиональной напряженности. Особое внимание уделили актуальной общественно-политической ситуации в Латвии, правовому и социальному положению этнических белорусов и русскоязычного населения, а также прогнозам и ожиданиям в контексте предстоящих парламентских выборов.





"Для того, чтобы второй раунд наших встреч прошел более конструктивно и максимально объективно, мы осветили проблемы взаимоотношений Беларуси и Латвии не только в политической, экономической, но и дипломатической и культурной сферах. Конечно, нам хотелось бы видеть и знать мнение другой стороны. Для этого мы разослали более ста различных приглашений, но отозвалось незначительное количество. В том числе мы рассылали приглашения политическим партиям, представляющим Латвийскую Республику. Но, к сожалению, они были проигнорированы", - сообщила проректор по идеологической и воспитательной работе вуза, кандидат исторических наук, доцент Алеся Корсак.

Политолог Вадим Елфимов, говоря про отношения между Беларусью и Латвией, отметил, что это не выстраивание, а восстановление после взрыва и разрушений. "Действительно, не по инициативе Республики Беларусь было это все разрушено. Политика нашего Президента Александра Лукашенко хорошо известна и поддерживается нашим народом. Мы со всеми готовы дружить. И так было довольно долго. Помните концепцию многовекторности. Сегодня она скорректирована самим Президентом. Он четко сказал, что мы будем дружить только с теми, кто хочет с нами дружить. Векторы стали разного размера. Основной - восточный - Российская Федерация, Китайская Народная Республика, ШОС. Ни Литва, ни Латвия, даже Польша - настоящим Западом не являются, это восточноевропейские государства. Это был наш ареал, это были наши соседи, были наши друзья до развала Советского Союза. Наш Президент четко сказал: соседей не выбирают, с соседями надо дружить. Мы сделали все возможное для того, чтобы добрые отношения с нашими соседями были хорошими. Как в стихотворении у Лермонтова: в руку протянутой для дружбы был положен камень. Это тот самый вариант, который мы наблюдаем со стороны наших соседей, с которыми рано или поздно придется выстраивать отношения. Уже зависит не от нас. Если говорить в футбольной терминологии, мяч сегодня на их стороне. Мы даже сохранили безвиз, приезжайте, смотрите, нет никаких преград для общения. Это их мифы и пропаганда. Директор первых ЦРУ Аллен Даллес говорил так: ошибка американского пропагандиста - поверить в свою пропаганду. Нынешние политические "элиты" прибалтийских государств поверили в свою пропаганду. Она настолько дремучая, глупая, что завела их государства в тупик", - сказал Вадим Елфимов. Политолог Вадим Елфимов, говоря про отношения между Беларусью и Латвией, отметил, что это не выстраивание, а восстановление после взрыва и разрушений. "Действительно, не по инициативе Республики Беларусь было это все разрушено. Политика нашего Президента Александра Лукашенко хорошо известна и поддерживается нашим народом. Мы со всеми готовы дружить. И так было довольно долго. Помните концепцию многовекторности. Сегодня она скорректирована самим Президентом. Он четко сказал, что мы будем дружить только с теми, кто хочет с нами дружить. Векторы стали разного размера. Основной - восточный - Российская Федерация, Китайская Народная Республика, ШОС. Ни Литва, ни Латвия, даже Польша - настоящим Западом не являются, это восточноевропейские государства. Это был наш ареал, это были наши соседи, были наши друзья до развала Советского Союза. Наш Президент четко сказал: соседей не выбирают, с соседями надо дружить. Мы сделали все возможное для того, чтобы добрые отношения с нашими соседями были хорошими. Как в стихотворении у Лермонтова: в руку протянутой для дружбы был положен камень. Это тот самый вариант, который мы наблюдаем со стороны наших соседей, с которыми рано или поздно придется выстраивать отношения. Уже зависит не от нас. Если говорить в футбольной терминологии, мяч сегодня на их стороне. Мы даже сохранили безвиз, приезжайте, смотрите, нет никаких преград для общения. Это их мифы и пропаганда. Директор первых ЦРУ Аллен Даллес говорил так: ошибка американского пропагандиста - поверить в свою пропаганду. Нынешние политические "элиты" прибалтийских государств поверили в свою пропаганду. Она настолько дремучая, глупая, что завела их государства в тупик", - сказал Вадим Елфимов.





Что касается выборов в Латвии, он сравнил их с банкой с пауками. "Парламентские выборы напоминают банку с пауками. Если бы появился там кто-то здравомыслящий, выступил за добрососедские отношения с нашей страной, это вызвало бы оптимистические настроения. Их пока нет. А банку ставит Брюссель и туда - фейсконтроль. Следить за ними - абсолютно бессмысленное дело", - подчеркнул Вадим Елфимов.





"Мы за равноправный уважительный диалог без санкционного давления. Эта установка совпадает с курсом и политикой Республики Беларуси в рамках тех интеграционных объединений, где мы представляем себя как на площадке Евразии, так и международной площадке. В рамках Союзного государства также действуем совместно. Россия никогда не возмущалась по поводу безвизового режима", - уточнил директор Центра международных исследований факультета международных отношений Белорусского государственного университета Никита Беленченко.

О перспективах взаимодействия, возможном диалоге двух стран высказался блогер Максометр, приехавший из Латвии. "Сейчас в Латвии очень тяжелая ситуация, потому что люди не верят никому. То есть они считают, что на выборы ходить бесполезно, потому что к власти придут те же самые силы. Там сейчас есть пронационалистические силы, они называются "Национальное объединение", и они говорят, что нам необходимо очистить Латвию от русских. Соответственно, у русского человека или белоруса нет никакой надежды, что там может что-то измениться", - сказал Максометр. Также он прокомментировал решение властей Латвии о запрете транзита сельскохозяйственной продукции, ограничении вещания белорусских СМИ и других подобных мерах. "Ими движет страх. Они боятся правды. Они боятся, что люди поедут в Беларусь и увидят все своими глазами. Потому что нам там говорят, что Беларусь - это какой-то местный колхоз, где все люди работают за 100 долларов, а рядом ходят какие-то непонятные люди в штатском и хотят всех посадить в тюрьму. Такое же было у меня. Власти боятся правды, закрывают границы, они закрывают "Радио Беларусь", и они говорят, что не надо ехать в Беларусь, потому что вас могут завербовать", - сказал Максометр. Он указал, что белорусские СМИ в Латвии заблокированы. "Они (латвийцы. - Прим. БЕЛТА) смотрят беглецов, таких блогеров, как я. Им интересно, как же мы устроимся. Я здесь живу уже три года, недавно получил белорусский паспорт. У меня сейчас два гражданства, я это не скрываю", - сказал блогер. О перспективах взаимодействия, возможном диалоге двух стран высказался блогер Максометр, приехавший из Латвии. "Сейчас в Латвии очень тяжелая ситуация, потому что люди не верят никому. То есть они считают, что на выборы ходить бесполезно, потому что к власти придут те же самые силы. Там сейчас есть пронационалистические силы, они называются "Национальное объединение", и они говорят, что нам необходимо очистить Латвию от русских. Соответственно, у русского человека или белоруса нет никакой надежды, что там может что-то измениться", - сказал Максометр. Также он прокомментировал решение властей Латвии о запрете транзита сельскохозяйственной продукции, ограничении вещания белорусских СМИ и других подобных мерах. "Ими движет страх. Они боятся правды. Они боятся, что люди поедут в Беларусь и увидят все своими глазами. Потому что нам там говорят, что Беларусь - это какой-то местный колхоз, где все люди работают за 100 долларов, а рядом ходят какие-то непонятные люди в штатском и хотят всех посадить в тюрьму. Такое же было у меня. Власти боятся правды, закрывают границы, они закрывают "Радио Беларусь", и они говорят, что не надо ехать в Беларусь, потому что вас могут завербовать", - сказал Максометр. Он указал, что белорусские СМИ в Латвии заблокированы. "Они (латвийцы. - Прим. БЕЛТА) смотрят беглецов, таких блогеров, как я. Им интересно, как же мы устроимся. Я здесь живу уже три года, недавно получил белорусский паспорт. У меня сейчас два гражданства, я это не скрываю", - сказал блогер.





Гражданин Латвии Максим Харин добавил, что Беларусь проводит потрясающую работу - разговаривает с населением Латвии, используя для этого разные возможности. "Я привлечен к ней. Люди имеют возможность видеть Беларусь через объективы наших смартфонов, наших блогерских видеокарт. Многие просто поражаются, приходит в личные сообщения множество вопросов не только на русском, но на латышском языке. Люди спрашивают, как можно съездить в Беларусь, как можно там оказаться, нужна ли виза, а как это без визы, какие сроки и так далее", - сказал он.





По поводу полного закрытия границ высказался беженец из Латвии, блогер Роман Самуль. "Очень негативно отношусь к этому. Я всегда выступал тоже за добрососедские отношения. Был кандидатом в 14-й Сейм Латвии. На днях должны быть 15-е выборы. Меня обвинили в работе на иностранное государство, шпионаже и разжигании межнациональной розницы. Хотя я не знаю, какими словами мог такое вызвать. Для меня это был шок. Я вынужден был переехать в Беларусь. Я не верю, что с нынешними властями или теми, которые пройдут на выборах, можно будет договориться. Единственное исключение составляет для меня партия "Суверенная власть". Ее председатель - Юлия Степаненко. Единственная проблема в том, что 3-го уже будут известны какие-либо результаты по выборам, но партию хотят прикрыть по любому поводу. Они нашли связь: отец оставил в наследство деньги (сам он проживает в России) и якобы его компания производила те самые "зубы дракона" для военных Российской Федерации. Соответственно, это все санкционно. Узнал, что одна из правящих партий подала в Генеральную прокуратуру запрос о том, чтобы ликвидировать единственную нашу ниточку, которая никогда не высказывалась плохо или в каком-либо негативном ключе по поводу Российской Федерации и Республики Беларусь. Я думаю, если они не пройдут, у нас шансов нет с ними вообще как-либо разговаривать", - рассказал Роман Самуль.





Он добавил, что его в Латвии назвали чуть ли не террористом номер один, который пошел против государственности. "На самом деле я выступал как настоящий патриот Латвии, который там родился, за то, чтобы мы находили общие контакты с ближайшими соседями. Это даже выгодно экономически, потому что у нас тогда и тарифы совсем другие будут, и больше денег будет оставаться после тех мизерных зарплат, которые там платятся. Многие это все понимают, благодаря, кстати, еще глупости латвийского правительства, которое закрыло последнее государственное радиовещание на русском языке. Я как блогер, как общественник тоже очень часто получаю письма от латвийцев с признанием той работы, которую мы проводим. И спасибо за это Республике Беларусь, что нам дают возможность выступать, рассказывать на самом деле, что там происходит. Это полезно знать и белорусам, некоторые почему-то до сих пор верят, что в Европе падает манна небесная, и латвийцам, которые решаются после наших разговоров приехать по безвизу, посмотреть и убедиться в том, что местные СМИ абсолютно врут на счет того, что касаемо Республики Беларусь", - в завершение сказал Роман Самуль.-0-

25 сентября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой состоялся второй этап круглого стола "Беларусь - Латвия" на тему "Трансграничный диалог: от общей истории к совместным инициативам", передает корреспондент БЕЛТА.