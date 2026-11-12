Соревнования по волейболу и шахматам среди студенческой молодежи Беларуси и России проходят в Орше





Спартакиада проводится уже 23 года. За эти годы турнир объединил свыше 17 тыс. школьников и студентов из 27 городов Беларуси и России. Для Орши это уже третья по счету спартакиада: в 2015 году город принимал юных хоккеистов, а в 2021-м - волейболистов и хоккеистов. В нынешних стартах за победу борются представители 7 белорусских и 9 российских вузов. Организаторами мероприятия выступают Постоянный комитет Союзного государства, профильные министерства спорта Беларуси и России, Витебский облисполком и Оршанский райисполком.

Старший преподаватель кафедры спортивных игр Белорусского государственного университета физической культуры Яна Ильючик отметила высокий уровень подготовки белорусских шахматистов, подчеркнув, что они ранее принимали участие как в республиканских, так и в международных соревнованиях и вполне достойно представляют нашу страну. Среди участников - студентка Белорусского государственного экономического университета Анастасия Савкова. "Я учусь на первом курсе. Шахматами занималась четыре года, с 5 по 9 класс, выполнила первый разряд. Потом не играла из-за подготовки к экзаменам, но сейчас возобновила занятия. На спартакиаде довольно сильные игроки. Надеюсь на победу", - сказала она. Старший преподаватель кафедры спортивных игр Белорусского государственного университета физической культуры Яна Ильючик отметила высокий уровень подготовки белорусских шахматистов, подчеркнув, что они ранее принимали участие как в республиканских, так и в международных соревнованиях и вполне достойно представляют нашу страну. Среди участников - студентка Белорусского государственного экономического университета Анастасия Савкова. "Я учусь на первом курсе. Шахматами занималась четыре года, с 5 по 9 класс, выполнила первый разряд. Потом не играла из-за подготовки к экзаменам, но сейчас возобновила занятия. На спартакиаде довольно сильные игроки. Надеюсь на победу", - сказала она.

Студент Новосибирского государственного технического университета Максим Солоненко увлекается шахматами с шести лет. "Мой дедушка научил меня азам игры. Из значимых наград - третье место на первенстве Сибирского федерального округа и две победы на первенстве Новосибирской области. Готовился к спартакиаде усиленно. Решал шахматные задачки - это определенная уже разыгранная ситуация на доске, где нужно найти лучший ход за одну из сторон", - поделился он. Студент Новосибирского государственного технического университета Максим Солоненко увлекается шахматами с шести лет. "Мой дедушка научил меня азам игры. Из значимых наград - третье место на первенстве Сибирского федерального округа и две победы на первенстве Новосибирской области. Готовился к спартакиаде усиленно. Решал шахматные задачки - это определенная уже разыгранная ситуация на доске, где нужно найти лучший ход за одну из сторон", - поделился он.

На площадке спорткомплекса "Олимпиец" Орши проходят напряженные матчи по волейболу. В составе команды Белорусского государственного университета физической культуры на турнире выступает Елисей Титишин. "С волейболом дружу около восьми лет - начал играть еще в школе. Этот вид спорта требует хорошей координации, но главное здесь - командное взаимодействие. На спартакиаду приехал впервые и очень рад оказаться среди участников", - сказал спортсмен. На площадке спорткомплекса "Олимпиец" Орши проходят напряженные матчи по волейболу. В составе команды Белорусского государственного университета физической культуры на турнире выступает Елисей Титишин. "С волейболом дружу около восьми лет - начал играть еще в школе. Этот вид спорта требует хорошей координации, но главное здесь - командное взаимодействие. На спартакиаду приехал впервые и очень рад оказаться среди участников", - сказал спортсмен.





Его мнение разделяет капитан сборной Южного федерального университета Дмитрий Невмержицкий из Ростова-на-Дону. Он отметил, что для победы решающее значение имеют сплоченность коллектива и максимальная концентрация в каждом розыгрыше. Юноша учится на тренера по игровым видам спорта и в будущем планирует работать по специальности.

Помимо спортивных состязаний для студентов подготовлена насыщенная культурная программа. Впечатлениями о Беларуси поделился старший преподаватель Волгоградского государственного университета, тренер по шахматам Виталий Погибельный. "Когда приехали, сразу почувствовали огромное радушие. Здесь живут люди с огромной душой, а атмосфера располагает к общению. Все мы - один народ", - подчеркнул он. Преподаватель Новосибирского государственного технического университета Алексей Долгов рассказал свою семейную историю, связанную с Беларусью: "Моя прабабушка в ходе столыпинской реформы в 1911 году переехала из Гомельской области в Сибирь. Мой дед был белорусом, и всегда гордился этим, а бабушка - мордвинка".-0- Помимо спортивных состязаний для студентов подготовлена насыщенная культурная программа. Впечатлениями о Беларуси поделился старший преподаватель Волгоградского государственного университета, тренер по шахматам Виталий Погибельный. "Когда приехали, сразу почувствовали огромное радушие. Здесь живут люди с огромной душой, а атмосфера располагает к общению. Все мы - один народ", - подчеркнул он. Преподаватель Новосибирского государственного технического университета Алексей Долгов рассказал свою семейную историю, связанную с Беларусью: "Моя прабабушка в ходе столыпинской реформы в 1911 году переехала из Гомельской области в Сибирь. Мой дед был белорусом, и всегда гордился этим, а бабушка - мордвинка".-0-





Фото Александра Хитрова

12 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. В Орше проходят соревнования по волейболу и шахматам на спартакиаде Союзного государства среди студенческой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.