Сочно, ярко, полезно. В Гродно организовали фестиваль овощей 

Яркой частью празднования Дня города Гродно стало открытие первого в Беларуси фестиваля овощей. В парке им. Жилибера организовали дегустации, мастер-классы, выставки, где представлено более 100 сортов овощных культур.

Как отметил председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель, знаково, что день рождения Гродно стартовал именно с фестиваля овощей. "Сельскохозяйственные производители работают круглый год. Выращивают для нас овощи, а мы, большой город, их потребляем. Это очень важный фестиваль, потому что в первую очередь это фестиваль здоровья", - сказал глава города. Он добавил, что фестиваль направлен на то, чтобы показать все разнообразие, полезность овощей, которые растут в изобилии в Беларуси. Кстати, на почти 40 плакатах Аллеи здоровья можно узнать все о ценности и значимости овощей.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси Александр Аутко рассказал, что организовать такой фестиваль - его давняя мечта. "Мероприятие призвано не только показать овощи, оно носит информационно-образовательный характер. Мы хотим, чтобы наше население, молодежь особенно, окунулось и осознало ценность овощного питания. Овощи - фабрика витаминов, источник здоровья, лекарство, - сказал он. - Участники показывают, как из семечки можно вырастить разные плоды. Только арбузов на фестивале представлено 25 сортов, которые выращены в этом году".

На фестивале организовано много интерактивов, а также концерт. На овощном фесте можно научиться готовить разные блюда. Например, Елена Диско показывает, как приготовить лапти. "Из картофеля можно вырезать белорусские лапти, которые подают с разными начинками: мясными, грибными. Их можно как запечь сразу с начинкой, так и отдельно, подать начинку или соус, например с сельдью", - поделилась она.

Гродно в этом году празднует 898-летие. Мероприятия стартовали вчера, сегодня - основная программа. Исторический центр города превратился в большую интерактивную площадку, где можно найти развлечение на любой вкус.-0-





Фото Леонида Щеглова, Гродненского горисполкома

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно проходит фестиваль овощей "#СочноЯркоПолезно!", передает корреспондент БЕЛТА.