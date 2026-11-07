Событие, изменившее ход истории. Торжественный митинг ко Дню Октябрьской революции прошел в Могилеве

7 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественный митинг, посвященный Дню Октябрьской революции, прошел сегодня на площади Ленина в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.





На митинг собрались представители Могилевского облисполкома и горисполкома, общественных объединений и политических партий, депутаты, трудовые коллективы, ветераны и молодежь.

Участники акции подчеркнули историческое значение событий 1917 года для формирования государственности и социальной справедливости. Заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Михаил Жудро отметил, что Великая Октябрьская социалистическая революция стала народной революцией, открывшей перспективу социализму. "Это событие изменило ход истории и стало импульсом для развития новой модели государственности. Это был, есть и будет уникальнейший опыт в истории всего человечества", - сказал Михаил Жудро. Участники акции подчеркнули историческое значение событий 1917 года для формирования государственности и социальной справедливости. Заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Михаил Жудро отметил, что Великая Октябрьская социалистическая революция стала народной революцией, открывшей перспективу социализму. "Это событие изменило ход истории и стало импульсом для развития новой модели государственности. Это был, есть и будет уникальнейший опыт в истории всего человечества", - сказал Михаил Жудро.

Он добавил, что люди получили право на труд, образование и отдых, а осознание причастности к судьбе государства вызывало невиданный энтузиазм. Сегодня, по его словам, важно переосмысливать аспекты этого периода как знакового для исторической памяти. Он добавил, что люди получили право на труд, образование и отдых, а осознание причастности к судьбе государства вызывало невиданный энтузиазм. Сегодня, по его словам, важно переосмысливать аспекты этого периода как знакового для исторической памяти.





Депутат Палаты представителей Национального собрания Наталья Тарасенко акцентировала внимание на сохранении исторической памяти, которое закреплено в обновленной Конституции Беларуси. Она обратила внимание собравшихся на то, что история живет в названиях районов, площадей и улиц города, а также в мемориальных комплексах. "Эту связь поколений прервать нельзя, потому что если мы не будем это ценить, не будем ставить во главу угла самые главные человеческие ценности, такие как мир, созидание, уважение и дружба народов, мы потеряем то, ради чего когда-то, 100 лет тому назад, люди отдавали свои жизни", - отметила Наталья Тарасенко.

Проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Владимир Ясев подчеркнул, что в Беларуси сохраняется традиция к государственным праздникам открывать новые объекты - все для людей. "В нашем государстве традиция к любому празднику что-то делать новое, делать конкретные вещи, конкретные дела для людей: внедрять проекты, строить здания, дороги, открывать предприятия. То есть это одна из хороших традиций, которая направлена на социальное благополучие людей", - добавил он.-0- Проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Владимир Ясев подчеркнул, что в Беларуси сохраняется традиция к государственным праздникам открывать новые объекты - все для людей. "В нашем государстве традиция к любому празднику что-то делать новое, делать конкретные вещи, конкретные дела для людей: внедрять проекты, строить здания, дороги, открывать предприятия. То есть это одна из хороших традиций, которая направлена на социальное благополучие людей", - добавил он.-0-