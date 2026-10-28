Собрали лучшие традиции и технологии. Витебские хлебопеки о своих полезных и вкусных продуктах 

"Наше производство многогранное, мы производим практически все виды хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Это ржано-пшеничная, пшеничная группа хлебов, сдобные булочки, торты и пирожные, пряники, печенье - словом, все, что можно сделать из муки и других ингредиентов. Мы выпускаем нашу продукцию на различных площадках, а в состав объединения входят 10 заводов в области, и каждый специализируется на отдельном виде продукции. Сейчас мы развиваем новые направления и технологии. Из последних новинок производства - так называемые ремесленные хлеба с высокой гидратацией теста и холодного длительного брожения. Это то, что обычно производят мини-пекарни, когда хлеб делается руками из пшеничной муки на основе закваски, полуфабрикатов - густых опар, которые длительно бродят при более низких температурах. Благодаря данной технологии хлеб получается более полезным, легче усваивается организмом, потому что при таких условиях в муке расщепляются сложные белки. Подавляется действие фитиновой кислоты, которая содержится в злаках и замедляет усвоение микроэлементов - цинка и железа, то есть всего полезного, что есть в хлебе. Такой хлеб изготавливается без добавления сахара, поэтому он очень полезный, вкусный, а еще у него хрустящая корочка, нежная мякоть, и к тому же он долго не черствеет. Мы собрали все лучшие традиции и технологии производства ремесленного хлеба и внедрили в свое производство", - рассказала главный технолог предприятия Татьяна Коваленко.

Журналисты побывали в цеху, где выпекают "Каравай Придвинья". Работники хлебозавода рассказали, с каким настроением следует приступать к замесу и формовке такого продукта, чтобы он получился пышным, вкусным и полезным.

Пресс-тур организован Национальным пресс-центром Беларуси совместно с Госкомитетом по стандартизации и Витебским облисполкомом, его цель - знакомство журналистов с ведущими предприятиями северного региона, чья продукция была удостоена знака качества.-0-

Фото Александра Хитрова

28 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Как в Витебске выпекают брендовый и ремесленный хлеб, который становится достойным подарком первым лицам зарубежных государств, журналистам во время пресс-тура по северному региону рассказали в ОАО "Витебскхлебпром", передает корреспондент БЕЛТА.Один из самых известных продуктов предприятия - "Каравай Придвинья", в 2024 году ему присвоили Государственный знак качества. Это не просто мучное изделие, это целый бренд региона, в котором сочетаются богатые традиции хлебопечения витебской земли.Генеральный директор ОАО "Витебскхлебпром" Михаил Рог поделился с представителями СМИ главным секретом популярности продукции предприятия - любовь к своему делу каждого из работников и специалистов. "Награда, которой был удостоен один из наших продуктов, наложила на нас большую ответственность за выпускаемую продукцию. Мы расширяем ассортимент, и предприятие развивается динамично, поддерживает и соцсферу - у нас есть свои детский лагерь, общежитие, а также дочернее сельхозпредприятие в Витебском районе", - подчеркнул он.