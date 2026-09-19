19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. На торжественном мероприятии, где прошло чествование лучших хлеборобов центрального региона, были подведены итоги областного конкурса на лучшее благоустройство, передает корреспондент БЕЛТА.
По итогам областного конкурса на лучшее благоустройство и содержание сельских населенных пунктов лучшими были признаны агрогородки Оношки (1 категория) и Снов (2 категория) Несвижского района.
Победителем смотра-конкурса в номинации "Лучшее благоустройство и содержание деревни" признана деревня Теплень Узденского района.
А самая благоустроенная усадьба Минской области находится в аг. Драчково Смолевичского района, в которой проживает семья Мартиновичей.
Среди учреждений победителем стала Лошницкая гимназия Борисовского района с самой благоустроенной территорией .-0-
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19 сентября 2026, 18:49
Снов и Оношки. В Дзержинске назвали самые благоустроенные агрогородки Минской области
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