Сменили согласованный маршрут и застрелили лосиху. В Любанском районе по факту незаконной охоты возбуждено дело

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Любанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира пресекли факт незаконной охоты, обернувшийся крупным ущербом для природы и возбуждением уголовного дела. Об этом рассказали БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.





Инцидент произошел в охотничьих угодьях местного хозяйства БООР. Участники легальной загонной охоты на копытных животных, которая проходила под руководством егеря, решили сменить согласованный маршрут. После завершения очередного загона двое охотников под предлогом поиска потерявшихся собак скрытно переместились в глубь леса.





Там мужчины выследили и застрелили взрослую самку лося, которую, видимо, присмотрели, участвуя в загоне. Не сообщая о добыче руководителю охоты, они оперативно приступили к разделке туши, однако довести дело до конца не успели - нарушителей с поличным застали госинспекторы. Разрешительных документов на отстрел данного животного у мужчин не оказалось.





Для фиксации правонарушения на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа местного РОВД. При осмотре территории правоохранители изъяли около 350 кг незаконно добытой лосятины (часть туши, внутренние органы и два наполненных мясом полимерных мешка), три охотничьих ножа, три гладкоствольных охотничьих ружья, 47 патронов соответствующего калибра и две использованные гильзы.





Вред, причиненный окружающей среде, оценен в 300 базовых величин.





Районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении одного из фигурантов уголовное дело по ч.4 ст.282 УК Беларуси (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание, вплоть до лишения свободы.





Госинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать известную информацию о фактах браконьерства или незаконного хранения орудий охоты по круглосуточному телефону доверия.-0-