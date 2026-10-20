Служим, трудимся, воспитываем детей. Гости приема в честь Недели родительской любви в Гродно о семейном счастье

Этот принцип - служить, трудиться, воспитывать детей вместе - то общее, что объединяет все семьи, принявшие участие в сегодняшнем торжестве в Гродно, и делает их по-настоящему счастливыми.-0-

Фото Леонида Щеглова Фото Леонида Щеглова

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семьи, которые могут служить примером для молодежи, стали гостями праздничного приема в честь Дня отца и Дня матери, который прошел сегодня в Гродно. Они поделились с корреспондентом БЕЛТА своими секретами семейного счастья.Александр Пастерняк - благочинный Щучинского района, его жена Ольга - майор милиции, сотрудник отдела внутренних дел Щучинского райисполкома. Семейная пара, воспитывающая троих детей, стала сегодня гостем торжественного приема в честь Недели родительской любви в Гродно. Александр и Ольга выросли в Щучине, но познакомились уже взрослыми. "Я учился в Смоленской духовной семинарии и приехал летом к родителям, тогда и встретился с Ольгой. Познакомила нас моя двоюродная сестра, они дружили. А дальше - появились чувства, отношения, семья", - поделился историей отец Александр.Сегодня он - настоятель прихода храма Святого архангела Михаила в Щучине, Ольга работает в отделении информационного обеспечения РОВД. Их старшая дочка Ангелина учится в 10-м классе, планирует пойти по стопам мамы, поступить на юридический факультет вуза. Отец тоже внес вклад в выбор дочери: она - воспитанница православного патриотического клуба "Дружина", духовником которого является отец Александр.Оба родителя - люди ответственные. И вместе с тем, признаются, на семью всегда находится время. "Все праздники, светские и церковные, стараемся проводить у родителей, каникулы и отпуска обязательно только с семьей, такого нет, что детей оставили и уехали, - делится отец Александр. - Если есть любовь, все труды только в радость".Поздравления на празднике в Гродно принимала и семья Кулик из Берестовицкого района. Капитан семейной команды Александр Кулик почти 20 лет служит в рядах органов внутренних дел, занимает должность инспектора по кадрам Берестовицкого РОВД. Он человек слова, дела и удивительного трудолюбия. Именно поэтому в доме есть особенное место - стена почета, где бережно хранятся награды и грамоты. Вместе с тем глава семьи находит время для необычного хобби - конструирование из дерева и метала. Качели, беседка, скамейки во дворе сделаны его руками. В семье любят спорт: футбол, волейбол, плавание.Татьяна Кулик - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Берестовицкой детской школы искусств. "Быть семьей учителя музыки - особый вид искусства, - шутят домашние. - Репетиции, сценарии, уроки, подготовка к школьным мероприятиям и районным концертам не оставляют никого безучастным".Гордость родителей - дочь Маргарита - учится в 10-м классе. В свои 15 лет умеет вязать крючком, вышивать крестиком, шить на машинке. Девушка ежегодно принимает участие в школьных олимпиадах, где неоднократно занимала призовые места. Она мечтает стать юристом, и продолжить дело папы.Уже дважды семья Кулик становилась победителем районного и участвовала в областном этапе республиканской акции "Семья - служим вместе".