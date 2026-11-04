Службы "Одно окно" двух районов Минска переедут на новые площади

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расчетно-справочные центры в отдельных зданиях от администраций районов будут созданы в Советском и Октябрьском районах Минска. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель начальника главного управления юстиции Минского городского исполнительного комитета Светлана Семуха, передает БЕЛТА.

По ее словам, с 2024 года в столице активно ведется сепарация службы "Одно окно" от органов местного управления и самоуправления.





"Мы максимально настроены на то, чтобы службы у нас отделялись от местных администраций. И еще в этот формат мы добавили расчетно-справочные центры, - отметила она. - С 1 февраля 2024 года у нас заработал новый формат службы "Одно окно" в торговом центре "Першы Нацыянальны гандлёвы дом". "Одно окно" администрации Первомайского района переехало на площадки вышеуказанного торгового центра, и там под одной крышей служба объединилась с расчетно-справочными центрами Первомайского района, - рассказала она. - Надо отметить, что данная служба осуществляет не только административные процедуры, принимает заявления и выдает решения не только по административным процедурам, которые включены в перечень. Она принимает еще и ряд административных процедур других уполномоченных органов".





Как отметила Светлана Семуха, здесь также принимают заявления по иным вопросам, которые не являются административными процедурами. "Например, выдает справки из Единого государственного банка данных правонарушений о наличии у гражданина административной ответственности или о привлечении к административной ответственности либо к уголовной ответственности. Плюс, у нас есть процедура постановки на учет в детское дошкольное учреждение. Когда ребенок рождается, гражданин может обратиться в РСЦ для регистрации ребенка и сразу же стать на учет в дошкольное учреждение. Такой комплекс позволяет сократить время прохождения граждан по различным инстанциям. На примере службы "Одно окно" администрации Первомайского района мы посмотрели, что такой формат нравится гражданам: в одно время и в одном месте они могут совершить и покупки в таком большом, красивом торговом центре, и еще осуществить необходимые административные процедуры", - поделилась она.





По ее словам, опыт службы "Одно окно" Первомайского района на сегодняшний день реализовывают администрации Советского и Октябрьского районов. У них идут ремонтные работы в помещениях.





"Мы надеемся, что если не к концу этого, то в начале следующего года такая служба вместе с расчетно-справочными центрами в отдельном здании от администрации района будет создана и в Советском, и в Октябрьском районах. Именно для этих районов актуален такой формат, потому что это наиболее активно застраивающиеся районы, в Октябрьском - это Минск-Мир, в Советском - Северный берег, - сказала она. - Поэтому видим, что такой формат гражданам нравится, удобен и воплощает все, для чего создавалась служба".-0-