Следы обитания выхухоли были замечены в бассейне Сожа впервые за последние 40 лет





Факт обитания выхухоли русской (Desmana moschata L.) в бассейне Сожа подтвержден учеными.





Ведущий научный сотрудник Ирина Крищук совместно с российскими коллегами из Окского государственного природного биосферного заповедника обнаружила следы этого зверька во время полевых работ в пойменных водоемах реки Сож в пределах Могилевской и Гомельской областей.





"На обследованных водоемах впервые за последние 40 лет зафиксированы следы жизнедеятельности вида: норы и кормовые столики с остатками раковин пресноводных моллюсков", - сообщили в НПЦ по биоресурсам.





Анализируя разнообразие типов убежищ в сочетании с устойчивой кормовой базой, специалисты склонны к мнению, что в обследованных пойменных водоемах реки Сож могут быть сохранены небольшие локальные популяции данного вида.





Млекопитающий зверек, который ведет полуводный образ жизни, постепенно стал исчезать из белорусской фауны во второй половине прошлого столетия. Главным фактором этой тенденции стал антропогенный, а также естественные процессы в природе. Последние зафиксированные наукой факты встречи с выхухолью в природной среде датированы 1960-ми годами. По данным специалистов, в 1993 году выхухоль была исключена из Красной книги страны как исчезнувший вид.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следы жизнедеятельности выхухоли были замечены в бассейне Сожа впервые за последние 40 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам.