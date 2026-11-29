29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте пожара на рынке в Полоцке, где сгорело 56 торговых павильонов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, в ночь на 29 ноября на рыночном комплексе "Скарб" в Полоцке произошло возгорание. Огнем повреждены 56 торговых павильонов, уничтожено имущество. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминалистического отдела УСК по Витебской области. Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ и работников МЧС проводится детальный осмотр с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории.
Причина пожара выясняется. По данному факту Полоцким межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.304 (нарушение требований пожарной безопасности) УК.-0-