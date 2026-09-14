Сколько стоит самая дорогая квартира Гродно? В Госкомимуществе озвучили итоги августовских сделок

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько квартир купили в Гродно за август и какие отмечались тенденции на рынке недвижимости областного центра, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.



"В августе рынок недвижимости Гродно показал небольшую сезонную коррекцию: количество сделок снизилось, но город все равно остался лидером среди областных центров Беларуси по активности", - отметили в комитете.



По итогам месяца в Гродно продано 288 квартир (без учета долей). Специалисты подчеркнули, что это меньше, чем в июле (305 сделок), но больше, чем в августе 2025 года (273 квартиры). Средняя цена 1 кв.м - $1077 (без изменений к июлю).



Впервые за долгое время в фокусе покупателей - однокомнатные квартиры: на них пришлось 35% всех сделок. С 1-комнатными зарегистрировано 102 сделки, средняя цена - $1205 за кв.м, с 2-комнатными было 96 сделок, средняя цена - $1131 за кв.м, с 3-комнатными - 74 сделки при средней цене $1050 за кв.м, с 4-комнатными и более - 16 сделок, средняя цена - $920 за кв.м.



Кроме того, в комитете поделились и рекордами августа. Самый дорогой "квадрат" - $2315 в однокомнатной квартире площадью 31,1 кв.м в кирпичном доме 1961 года постройки по пр.Космонавтов. Общая стоимость - почти $72 тыс.



Самая дорогая однушка обошлась в $81 тыс. Это квартира в доме 2023 года постройки на ул.Советских Пограничников ($1950 за кв.м). Самая дорогая двушка стоимостью $98 тыс. находится в блочном доме 2022 года постройки на ул.Виктора Глухова. Общая площадь - 69,4 кв.м.



Абсолютный лидер по цене - трехкомнатная квартира площадью 69,3 кв.м на ул.Павловского. Общая стоимость - $130 тыс.



"Несмотря на сезонное снижение активности, спрос в Гродно остается устойчивым. Смещение интереса в сторону малогабаритного жилья отражает текущие приоритеты покупателей: доступность, ликвидность и готовность к быстрой сделке", - резюмировали специалисты.-0-