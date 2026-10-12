Сколько квартир продали в Гродно в сентябре, рассказали в Госкомимуществе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в сентябре продали 334 квартиры - на 46 больше, чем в августе. Об этом рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.



"Показатель немного уступил прошлогоднему: в сентябре 2025 года состоялось 343 сделки. Средняя стоимость 1 кв.м составила $1042 - уровень марта 2026 года. Наибольший спрос пришелся на двухкомнатные квартиры - зафиксировано 43% сделок. Трехкомнатные составили 29%, однокомнатные - 24%", - отметили в комитете.



Эксперты также рассказали о количестве сделок и ценам по типам квартир. Так, с однокомнатными совершено 80 сделок, $1145 за 1 кв.м (минус 5% за месяц), с двухкомнатными - 145 сделок, $1066 за 1 кв.м (минус 6%), с трехкомнатными - 97 сделок, $975 за 1 кв.м (минус 7%), с четырехкомнатными и больше - 12 сделок, $982 за 1 кв.м (плюс 7%).



Специалисты добавили, что самой дорогой стала трехкомнатная квартира площадью 79,1 кв.м в монолитном доме 2023 года постройки на ул. Советских Пограничников. Ее продали за $190 тыс. - $2,4 тыс. за 1 кв.м. Самая дорогая однокомнатная квартира (44,3 кв.м на ул. Белые Росы) обошлась покупателю почти в $77 550, цена за 1 кв.м составила $1750. Самую дорогую двухкомнатную квартиру продали за $102 тыс. Это квартира площадью 58,1 кв.м в ЖК "Александровский" на ул.Щорса. Стоимость 1 кв.м - $1754.



В комитете дополнили, что в сентябре рынок жилья Гродно оставался активным: число сделок выросло по сравнению с августом, а средняя стоимость квадратного метра сохранилась на высоком уровне, несмотря на снижение цен в большинстве категорий квартир.-0-