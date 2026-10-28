Сколько детей оздоровится на осенних каникулах в Могилевской области, рассказали в облисполкоме





В период каникул, которые продлятся с 1 по 8 ноября включительно, в регионе будут работать пришкольные лагеря - в них оздоровится более 8 тыс. детей.





По словам заместителя начальника, такая форма работы остается востребованной как у родителей, так и у детей. Четкий режим, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, разнообразные культурные и патриотические мероприятия - все это позволит провести ребятам каникулы интересно и с пользой для здоровья. Еще один важный элемент такого времяпрепровождения детей - это безопасность, ведь они будут находиться под присмотром педагогов.





Как отметили в Могилевском горисполкоме, учреждения культуры города тоже готовят насыщенную программу для ребят. Выставки, спектакли, спортивные мероприятия, просмотры фильмов и посещение музеев - это только малая часть того, как школьники смогут провести свой досуг. Всего в городе Могилеве планируется оздоровить более 2,6 тыс. детей.-0-

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На осенних каникулах в Могилевской области планируется оздоровить более 8 тыс. детей. Об этом журналистам рассказала заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова, передает БЕЛТА.