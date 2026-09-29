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Новости
18:39
Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске
Политика
18:19
Интерактивный фолк-музей "Льняная карусель" открыли в Корме
Культура
18:12
Ленинградская область предлагает Беларуси формировать совместные турпродукты с посещением предприятий
Экономика
18:04
Более 80% всех коллективных договоров содержат нормы поддержки для пенсионеров - ФПБ
Общество
18:03
Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026
Общество
18:03
"Разобраться в интересах людей". В Кобрине обсудили новации законопроекта о профсоюзах
Регионы
18:02
Огородные гиганты, огромный фуд-корт и богатая ярмарка. Брест 3 октября приглашает на осенний фестиваль
Регионы
17:59
Немцы устали от многочисленных кризисов, это подорвало их уверенность в будущем - СМИ
В мире
17:54
"Мелодия застывшей музыки". В Минске презентовали книгу об истории возведения Дворца Республики
Общество
17:51
Скандинавская ходьба, новый язык, танцы. Чему еще обучают пожилых в центрах соцобслуживания?
Общество
17:39
Какие растения и как помогают очищать радиоактивные земли, рассказали в МЧС
Общество
17:38
Беларусь готова оказать содействие Индонезии в мелиорации рисовых полей
Экономика
17:30
Почти 90% опрошенных немцев недовольны работой канцлера Мерца
В мире
17:29
"Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования
Общество
17:26
В Гродно стартовала областная декада "Золотой возраст"
Регионы
17:21
ВС Германии планируют закупить 16 военно-транспортных самолетов у Airbus
В мире
17:20
Сезон загонной охоты на копытных стартует с 1 октября в Беларуси
Общество
17:17
Учреждены новые геральдические символы Министерства энергетики
Президент
17:16
Учитель с 30-летним стажем: к ребенку в эпоху цифры нужен особый подход, но дети все так же нуждаются в любви
Регионы
17:13
На Буйничском поле школьников Могилева и Бобруйска посвятили в ученики таможенных классов
Регионы
17:11
Не проживать чужую жизнь. Где начинается гиперопека и когда нужно сказать "стоп"
Общество