СК устанавливает обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Волковысском районе

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Волковысском районе. Об этом БЕЛТА информировали в СК.





В ведомстве рассказали, что вечером 4 октября в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме в д.Лесняки. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в жилой комнате обгоревшие тела двух мужчин. Предположительно, погибшие - братья 39 и 44 лет.





На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области и работников МЧС проведен детальный осмотр, зафиксирована следовая картина. Опрошены очевидцы, назначен комплекс экспертных исследований.





Первичные следственные действия показали, что очаг возгорания находился в комнате - на диване, где обнаружено тело одного из мужчин. По словам соседей, братья злоупотребляли спиртным и систематически курили в помещении.





Рассматривается несколько версий возникновения пожара, основная из которых - неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены Волковысским райотделом Следственного комитета в ходе проверки.-0-