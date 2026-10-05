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СК устанавливает обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Волковысском районе

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
05 октября 2026, 12:40

СК устанавливает обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Волковысском районе

Фото СК
Фото СК
Фото СК
5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Волковысском районе. Об этом БЕЛТА информировали в СК.

В ведомстве рассказали, что вечером 4 октября в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме в д.Лесняки. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в жилой комнате обгоревшие тела двух мужчин. Предположительно, погибшие - братья 39 и 44 лет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области и работников МЧС проведен детальный осмотр, зафиксирована следовая картина. Опрошены очевидцы, назначен комплекс экспертных исследований.

Первичные следственные действия показали, что очаг возгорания находился в комнате - на диване, где обнаружено тело одного из мужчин. По словам соседей, братья злоупотребляли спиртным и систематически курили в помещении.

Рассматривается несколько версий возникновения пожара, основная из которых - неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены Волковысским райотделом Следственного комитета в ходе проверки.-0-
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