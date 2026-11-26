26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети активно обсуждается видеоролик о появлении медведей в населенных пунктах Ушачского района. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили ситуацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



Понимая обеспокоенность жителей, в природоохранном ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле профильных служб, а тезис о "критическом перенаселении" медведей не соответствует действительности.



В Минприроды напомнили, что бурый медведь в Беларуси включен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения (IV категория охраны). Более 74% популяции сосредоточено в Витебской области, и животные часто мигрируют из соседних регионов России, где на них ведется охота.



Как отмечает начальник Ушачской районной инспекции ПРиООС Михаил Шук, взрослые особи крайне редко подходят к населенным пунктам. Чаще всего это молодые медведи, которые в процессе расселения ищут новые места обитания или действуют из любопытства. Главная причина их визитов - доступная еда на открытых свалках или в неплотно закрытых мусорных контейнерах.



Медведь сохраняет свой природоохранный статус, но при этом включен в перечень охотничьих животных нормируемых видов. Добыча осуществляется строго на основании Плана управления популяцией бурого медведя в Беларуси (утвержден постановлением Минприроды от 31 января 2025 года №3). Это позволяет научно обоснованно регулировать численность, не нанося ущерба виду в целом.



В Минприроды также дали рекомендации о том, что делать, если вы встретили дикое животное. "Если вы обнаружили дикое животное, которое находится в бедственном положении или угрожает вашей жизни и здоровью, незамедлительно сообщите об этом в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел (102) или в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям (101). Информация будет передана в местный исполком. Специальная комиссия по оказанию помощи диким животным оперативно выедет на место и примет решение о мерах реагирования (отлов или иные действия) для обеспечения безопасности граждан, как это предусмотрено постановлением Совета Министров №237 от 11 апреля 2019 года. Не приближайтесь, не кормите и не пытайтесь прогнать его самостоятельно. Мы призываем не поддаваться панике и распространять только достоверную информацию. Безопасность людей и сохранение уникальной природы Беларуси - наш общий приоритет", - резюмировали в ведомстве.-0-