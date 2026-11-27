



Первым этапом проекта стало внедрение в приемном отделении подсистемы "Триаж", которая помогает быстро распределять потоки пациентов в зависимости от тяжести состояния и срочности оказания медицинской помощи.





Как рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бреста Николай Гарин, новая система позволяет обеспечить непрерывный обмен информацией между бригадами скорой помощи и стационаром еще до прибытия пациента в больницу. "Схема современной системы заключается в следующем. На линию 103 диспетчеру поступает вызов, который определяется по приоритету. Информация передается бригаде на планшет. После осмотра пациента медицинские работники вносят в электронную систему необходимые данные: диагноз, степень тяжести состояния, уровень сознания, показатели артериального давления, частоту сердечных сокращений и другую информацию", - пояснил он.





Главная цель нововведения - сократить время передачи информации и подготовить специалистов к встрече пациента заранее. "Когда бригада доставляет пациента в стационар, его уже могут ждать реанимационная бригада или профильные специалисты. Раньше врач скорой помощи был вынужден звонить в приемное отделение и устно сообщать все сведения", - отметил заместитель главного врача.





По его словам, система впервые внедрена в службу скорой помощи Брестской области. "Сейчас она функционирует между нашей организацией и Брестской центральной городской больницей. В дальнейшем планируется ее расширение", - добавил Николай Гарин.





Благодаря новой системе медицинский персонал может еще до прибытия пациента оценить его состояние и определить приоритетность оказания помощи. Это позволяет уменьшить очереди, избежать лишней суеты в критические моменты и сосредоточить усилия на самых тяжелых случаях.





"В нашем стационаре впервые реализована такая система. Она позволяет оценивать тяжесть состояния пациента еще на этапе транспортировки. Это дает возможность подготовить медицинский персонал к его поступлению, своевременно организовать оказание помощи и грамотно распределить потоки пациентов. Одновременно система помогает более планомерно организовать госпитализацию не только экстренных, но и плановых пациентов, не допуская скопления людей в приемном отделении", - рассказал заместитель главного врача Брестской центральной городской больницы Олег Копанько.





Дополнительным преимуществом стало сокращение времени на оформление медицинской документации. "Мы уже на момент поступления пациента в стационар имеем информацию о его состоянии и показателях жизнедеятельности. Это облегчает оформление медицинской документации, которая нужна для передачи в отделение для дальнейшего оказания помощи", - пояснил Олег Копанько.





Следующим этапом проекта станет внедрение подсистем "Палатная связь" и "Мониторинг". Они обеспечат более оперативное взаимодействие пациентов с медицинским персоналом, что повысит уровень комфорта и безопасности пребывания в стационаре, а также позволит оптимизировать работу медицинских работников.-0-

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской центральной городской больнице в рамках регионального комплекса мероприятий государственной программы "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы внедрили новый программно-аппаратный комплекс. Он предназначен для автоматизации распределения пациентов при экстренных ситуациях и массовом поступлении больных, а также дальнейшего взаимодействия пациентов с медицинским персоналом, передает корреспондент БЕЛТА.