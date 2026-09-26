Символы богатого урожая. Выставку снопов и караваев представили на "Дажынках" в Кореличах

Все районы региона презентовали свои символы богатого урожая. Каждый стремился удивить, проявив креатив и мастерство. Возле площадки, где разместились экспонаты, наиболее ярко говорящие о том, каким выдался урожай в этом году, многолюдно. Гости праздника фотографируются рядом с экспонатами, с интересом и увлечением рассматривают, чем удивляют мастера.
Как поделился гость праздника из Мира Кореличского района Василий, ему очень радостно от того, что именно его родина в этом году принимает "Дажынкi". "Приятно смотреть на то, чего достиг и добился за жатву наш район и в целом регион. Горжусь, что у меня на родине такие хорошие люди, трудолюбивые", - сказал он.
"Все наблюдал за тем, как преображается наш районный центр. Видно масштабные изменения, похорошело все", - сказал Василий.
Мужчина поделился, что не мог пропустить праздник хлеборобов: "Как бы погода не пугала, мы здесь вместе с друзьями из Минска. Спасибо за такой замечательный, атмосферный праздник".
Житель Лидского района Алексей вместе с семьей приехал в Кореличи, первая точка посещения - выставка караваев и снопов, разместившаяся рядом с главной сценой. "Красота в Кореличах, настоящий праздник! Выставки, подворья - все на миллион. О труде аграриев знаю не понаслышке. Сам тружусь водителем в строительной организации и четвертый год подряд помогаю нашему местному хозяйству на жатве. Труд это непростой, с утра и до ночи. Но затягивает, да мне и близко это - я человек деревенский", - поделился он, добавив, что не мог не сфотографироваться с высоким снопом Лидского района.
Праздник в Кореличах продолжается, мероприятия будут проходить до поздней ночи.-0-
Фото Леонида Щеглова