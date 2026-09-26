Символы богатого урожая. Выставку снопов и караваев представили на "Дажынках" в Кореличах

Все районы региона презентовали свои символы богатого урожая. Каждый стремился удивить, проявив креатив и мастерство. Возле площадки, где разместились экспонаты, наиболее ярко говорящие о том, каким выдался урожай в этом году, многолюдно. Гости праздника фотографируются рядом с экспонатами, с интересом и увлечением рассматривают, чем удивляют мастера.

Как поделился гость праздника из Мира Кореличского района Василий, ему очень радостно от того, что именно его родина в этом году принимает "Дажынкi". "Приятно смотреть на то, чего достиг и добился за жатву наш район и в целом регион. Горжусь, что у меня на родине такие хорошие люди, трудолюбивые", - сказал он.