Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом

Концертная программа состоит из семи ключевых тематических эпизодов. Они представляют собой приглашение к диалогу, где каждая история - это недостающий фрагмент мозаики, без которого картина города была бы неполной. По задумке организаторов каждый участник станет соавтором летописи. Началась программа с блока "Вяжет память столетий свои узелки…", где была рассказана легенда о князе Менеске. Далее, на контрасте, участники и зрители перешли к наследию и современности. Акцент сделан на том, что традиции служат фундаментом, на котором строится современная идентичность. Связь времен прослеживается в третьей части концертной программы "Лица памяти". Организаторы хотели подчеркнуть, что Минск - это город, который помнит. Кроме того, столица также служит пространством для вдохновения, о чем и говорит блок "Минск - город творчества". История любви и дружбы прослеживается в "Минск - это встреча". Не забыли о Годе белорусской женщины в части программы "Женщины столицы". Красочным завершением стал последний фрагмент летописи - "И в будущее с гордостью, наш город Минск, глядишь".
Подобные праздники позволяют минчанам показать свою открытость и общность. Каждый здесь делится эмоциями друг с другом. По его словам, любой, просто проходя мимо, слушая песни, начинает чувствовать связь с городом и с теми, кто здесь живет и создает его красоту. Это сплачивает и помогает жить, творить и верить.
"Это место, которое я всегда буду любить, рекламировать всем в других странах, - дополнила актриса театра и кино, художественный руководитель Минского городского театра поэзии Ольга Богушиньска. - Я побывала во многих странах, и Беларусь отличается от всех. Все особенное в нашем дружелюбном народе, языке, небе".
Как мать двоих сыновей она гордится системой образования и тем, сколько внимания уделяется кружкам и дополнительным занятиям. Она отмечает также спокойствие и безопасность Минска. "День города для нас - это очень ценный праздник. Сегодня мы посетили площадку у Дворца спорта. Она значительно расширилась с прошлого года, фудкорты, концерты - все на любой вкус. Прогулка по набережной здесь дает ощущение полной свободы. Это прекрасно. Пусть Минск продолжает расцветать. Когда ему исполнится тысяча лет, мне будет 93, но я постараюсь отметить этот юбилей вместе с родным городом", - призналась Ольга Богушиньска.
Для Валерии Гершензон празднование Дня города - это обязательное ежегодное событие, наполненное особыми воспоминаниями. Столица занимает важное место в ее жизни, ведь она родилась и выросла здесь. "Последние годы я отмечаю этот день с друзьями, а раньше мы с родителями всегда ходили на праздничные салюты. Я также занимаюсь танцами, и в детстве нередко выступала на различных праздничных площадках", - рассказала она.
По словам девушки, такие места, как вокзал, колесо обозрения, музей истории Великой Отечественной войны, Художественный музей и стела "Минск - город-герой" являются символами столицы. Она также отметила, что каждый житель Минска олицетворяет его дух. Ей особенно дороги Центральный детский парк имени М.Горького, куда она всегда приходила с родителями, и микрорайон Чижовка, где сейчас живет.
Для Валерии Минск - это город с богатой историей и красивой архитектурой. "Это также культурный город: прогуливаясь по центральным улицам, можно увидеть здания, в которых когда-то жили известные люди. Куда не посмотришь, каждое из них - это памятник архитектуры и интересная страница истории", - подчеркнула она.
Студент БНТУ 18-летний Егор Метельский учится на энергетическом факультете. Он приехал в Минск из Слуцка. Сравнивая с родным домом, столица предстала перед ним большим и многолюдным городом с добрыми и отзывчивыми людьми. "Меня всегда привлекал Минск. В дальнейшем я представляю свое будущее здесь как молодого специалиста в сфере энергетики. Я буду развиваться, помогать городу и продолжать посещать национальные праздники, развиваясь вместе с Минском", - пояснил парень.
Режиссер Олег Долгих подчеркнул, что Минск - это не просто точка на карте: "Это тысячи переплетенных судеб, которые каждый день пишут историю нашего общего дома. Мы - это бережные хранители традиций, которые знают цену каждому камню в историческом центре, и в то же время - смелые мечтатели, внедряющие инновации и меняющие облик Минска. Мы не просто живем здесь, а создаем атмосферу нашей столицы: строим, творим, любим и развиваемся, сохраняя при этом ту самую душу города, которую невозможно подделать. Наш город меняется, становясь современнее и ярче, но его сердце бьется в такт нашим сердцам. Мы - это и есть Минск".
Виолетта ДРОЗД,
БЕЛТА.-0-