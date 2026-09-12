Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом

Концертная программа состоит из семи ключевых тематических эпизодов. Они представляют собой приглашение к диалогу, где каждая история - это недостающий фрагмент мозаики, без которого картина города была бы неполной. По задумке организаторов каждый участник станет соавтором летописи. Началась программа с блока "Вяжет память столетий свои узелки…", где была рассказана легенда о князе Менеске. Далее, на контрасте, участники и зрители перешли к наследию и современности. Акцент сделан на том, что традиции служат фундаментом, на котором строится современная идентичность. Связь времен прослеживается в третьей части концертной программы "Лица памяти". Организаторы хотели подчеркнуть, что Минск - это город, который помнит. Кроме того, столица также служит пространством для вдохновения, о чем и говорит блок "Минск - город творчества". История любви и дружбы прослеживается в "Минск - это встреча". Не забыли о Годе белорусской женщины в части программы "Женщины столицы". Красочным завершением стал последний фрагмент летописи - "И в будущее с гордостью, наш город Минск, глядишь".

Режиссер Олег Долгих подчеркнул, что Минск - это не просто точка на карте: "Это тысячи переплетенных судеб, которые каждый день пишут историю нашего общего дома. Мы - это бережные хранители традиций, которые знают цену каждому камню в историческом центре, и в то же время - смелые мечтатели, внедряющие инновации и меняющие облик Минска. Мы не просто живем здесь, а создаем атмосферу нашей столицы: строим, творим, любим и развиваемся, сохраняя при этом ту самую душу города, которую невозможно подделать. Наш город меняется, становясь современнее и ярче, но его сердце бьется в такт нашим сердцам. Мы - это и есть Минск". Режиссер Олег Долгих подчеркнул, что Минск - это не просто точка на карте: "Это тысячи переплетенных судеб, которые каждый день пишут историю нашего общего дома. Мы - это бережные хранители традиций, которые знают цену каждому камню в историческом центре, и в то же время - смелые мечтатели, внедряющие инновации и меняющие облик Минска. Мы не просто живем здесь, а создаем атмосферу нашей столицы: строим, творим, любим и развиваемся, сохраняя при этом ту самую душу города, которую невозможно подделать. Наш город меняется, становясь современнее и ярче, но его сердце бьется в такт нашим сердцам. Мы - это и есть Минск".

Виолетта ДРОЗД, Виолетта ДРОЗД,