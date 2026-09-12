Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 13 сентября 2026
Минск-Уручье Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:03 Глава OpenAI считает возможным создание неподконтрольного человеку ИИ В мире
00:50 В Германии выросли цены на топливо из-за ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе В мире
00:39 В Швеции пройдут парламентские выборы В мире
00:23 В Нью-Йорке на детской площадке застрелили двух человек В мире
12.09.26
12.09.26 23:59 15-летний мальчик выжил после трех суток в Беринговом море В мире
12.09.26 23:34 Илон Маск поддержал идею главы Anthropic Дарио Амодеи по замедлению разработки ИИ В мире
12.09.26 23:10 "Здесь чистый воздух и много зелени". Китайские блогеры поделились впечатлениями от Минска Регионы
12.09.26 22:56 Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом Регионы
12.09.26 22:34 При пожаре на пароме у берегов Филиппин погибли 76 человек В мире
12.09.26 22:19 Рыженков в Нью-Дели обсудил с рядом иностранных коллег снятие визовых ограничений  Политика
12.09.26 22:05 Савицкий принес победу "Неману" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
12.09.26 21:59 Беларусь и Таиланд намерены расширять сотрудничество в сферах туризма, торговли и политики Политика
12.09.26 21:48 Чайная церемония, иероглиф на память и сладости востока. Чем запомнился фест национальных культур в Гомеле Регионы
12.09.26 21:32 "Неман" и "Витебск" одержали волевые победы в матчах хоккейной экстралиги Спорт
12.09.26 21:25 В Чили при пожаре в доме престарелых погибли 16 человек В мире
12.09.26 21:24 "Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру Регионы
12.09.26 21:05 В Нацагентстве по туризму рассказали, как подтверждают квалификацию экскурсоводы и гиды-переводчики Общество
12.09.26 20:48 Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузе В мире
12.09.26 20:36 Пляжницы Тишкова и Секретова завоевали серебро домашнего Кубка Победы  Спорт
12.09.26 20:30 Народная зарядка и семейная эстафета. Как в Шумилино прошел марафон "17 граней единства" Регионы
12.09.26 20:25 Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в серии буллитов Спорт
12.09.26 20:17 Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 16 В мире
12.09.26 20:08 Продукты в шаговой доступности и шоппинг в ТЦ на полдня. Довольны ли гомельчане сферой торговли Регионы
12.09.26 19:57 "Хочу быть военной". Как фестиваль профессий помогает молодежи определиться с профессией? Регионы
12.09.26 19:56 "Витэн" добыл вторую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
12.09.26 19:45 Опрос: лишь 14% немцев считают, что Мерц подходит на пост канцлера В мире
12.09.26 19:29 Футболистки "Минска" вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси Спорт
12.09.26 19:23 Семейный фестиваль марафона "17 граней единства" в Кобрине собрал сотни гостей Регионы
12.09.26 19:09 Площадь - 500 квадратов: что можно увидеть в первом в стране Музее народного единства в Барановичах Общество
12.09.26 18:52 "Своеобразный социальный контракт". Экономический аналитик о диалоге бизнеса и государства Общество
Все новости
Все новости

Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
12 сентября 2026, 22:56

Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом

Новости темы "Репортаж"
"Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру
"Тезка" всего города. Как девушка из Казахстана по фамилии Гомель обрела большую белорусскую семью
На площадке у Дворца спорта с утра до позднего вечера проходит культурно-зрелищная программа "Минск моей души". Тысячи людей собрались в День города, чтобы насладиться музыкой, прогуляться вдоль набережной и прекрасно провести время в самом сердце столицы. Корреспондент БЕЛТА побывала на праздничной локации и узнала у минчан, какое место город занимает в их жизни.
Режиссер культурно-зрелищной программы "Минск моей души" Олег Долгих рассказал, что в этом году в программе сделан акцент на людях и их историях, Минск - город, в котором каждый чувствует себя как дома. "Это прежде всего его жители. Те, кто создает атмосферу каждый день. Мы хотим показать, что он соткан из тысяч маленьких историй - экскурсий по Троицкому предместью, первой встречи в парке Горького, любимого кафе на улице Зыбицкой, прогулок по проспекту Независимости. Хотим показать, как город меняется, сохраняя свою душу, здесь уважают традиции, а инновации приветствуются. Рассказываем и о Минске, в котором всегда есть место для гордости за то, как мы умеем созидать, бережно хранить историю и смело смотреть в будущее. Главной нитью концепции является создание эмоциональной связи между жителями и их домом - Минском", - пояснил он.  
Концертная программа состоит из семи ключевых тематических эпизодов. Они представляют собой приглашение к диалогу, где каждая история - это недостающий фрагмент мозаики, без которого картина города была бы неполной. По задумке организаторов каждый участник станет соавтором летописи. Началась программа с блока "Вяжет память столетий свои узелки…", где была рассказана легенда о князе Менеске. Далее, на контрасте, участники и зрители перешли к наследию и современности. Акцент сделан на том, что традиции служат фундаментом, на котором строится современная идентичность. Связь времен прослеживается в третьей части концертной программы "Лица памяти". Организаторы хотели подчеркнуть, что Минск - это город, который помнит. Кроме того, столица также служит пространством для вдохновения, о чем и говорит блок "Минск - город творчества". История любви и дружбы прослеживается в "Минск - это встреча". Не забыли о Годе белорусской женщины в части программы "Женщины столицы". Красочным завершением стал последний фрагмент летописи - "И в будущее с гордостью, наш город Минск, глядишь". 
На сцене на протяжении всего дня радовали жителей и гостей столицы заслуженные и народные артисты, известные творческие коллективы Минска и молодежные исполнители. Финальной точкой концертной программы за час до салюта стало выступление артиста российской эстрады Акмаля. Завершится День города праздничным фейерверком. Также на площадке до самого вечера работала праздничная ярмарка. 
Отметить День города на площадке у Дворца спорта пришел и председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Беларуси Михаил Поздняков. Он с гордостью говорит о Минске как об одном из прекраснейших городов на планете. "Минск - это наш символ мира, труда, любви и верности родине и старшим поколениям. Сегодня он олицетворяет единство народа и демонстрирует наши достижения и открытость. Нам также повезло с мудрым Президентом, который ведет политику, направленную на сплочение народа, делает все для нас. Такие руководители рождаются раз в столетия. Я езжу во многие страны, и могу с уверенностью сказать о том, как же нам завидуют", - подчеркнул он.
Подобные праздники позволяют минчанам показать свою открытость и общность. Каждый здесь делится эмоциями друг с другом. По его словам, любой, просто проходя мимо, слушая песни, начинает чувствовать связь с городом и с теми, кто здесь живет и создает его красоту. Это сплачивает и помогает жить, творить и верить.

"Это место, которое я всегда буду любить, рекламировать всем в других странах, - дополнила актриса театра и кино, художественный руководитель Минского городского театра поэзии Ольга Богушиньска. - Я побывала во многих странах, и Беларусь отличается от всех. Все особенное в нашем дружелюбном народе, языке, небе".
Как мать двоих сыновей она гордится системой образования и тем, сколько внимания уделяется кружкам и дополнительным занятиям. Она отмечает также спокойствие и безопасность Минска. "День города для нас - это очень ценный праздник. Сегодня мы посетили площадку у Дворца спорта. Она значительно расширилась с прошлого года, фудкорты, концерты - все на любой вкус. Прогулка по набережной здесь дает ощущение полной свободы. Это прекрасно. Пусть Минск продолжает расцветать. Когда ему исполнится тысяча лет, мне будет 93, но я постараюсь отметить этот юбилей вместе с родным городом", - призналась Ольга Богушиньска.

Для Валерии Гершензон празднование Дня города - это обязательное ежегодное событие, наполненное особыми воспоминаниями. Столица занимает важное место в ее жизни, ведь она родилась и выросла здесь. "Последние годы я отмечаю этот день с друзьями, а раньше мы с родителями всегда ходили на праздничные салюты. Я также занимаюсь танцами, и в детстве нередко выступала на различных праздничных площадках", - рассказала она.
По словам девушки, такие места, как вокзал, колесо обозрения, музей истории Великой Отечественной войны, Художественный музей и стела "Минск - город-герой" являются символами столицы. Она также отметила, что каждый житель Минска олицетворяет его дух. Ей особенно дороги Центральный детский парк имени М.Горького, куда она всегда приходила с родителями, и микрорайон Чижовка, где сейчас живет.

Для Валерии Минск - это город с богатой историей и красивой архитектурой. "Это также культурный город: прогуливаясь по центральным улицам, можно увидеть здания, в которых когда-то жили известные люди. Куда не посмотришь, каждое из них - это памятник архитектуры и интересная страница истории", - подчеркнула она.

Студент БНТУ 18-летний Егор Метельский учится на энергетическом факультете. Он приехал в Минск из Слуцка. Сравнивая с родным домом, столица предстала перед ним большим и многолюдным городом с добрыми и отзывчивыми людьми. "Меня всегда привлекал Минск. В дальнейшем я представляю свое будущее здесь как молодого специалиста в сфере энергетики. Я буду развиваться, помогать городу и продолжать посещать национальные праздники, развиваясь вместе с Минском", - пояснил парень.
Режиссер Олег Долгих подчеркнул, что Минск - это не просто точка на карте: "Это тысячи переплетенных судеб, которые каждый день пишут историю нашего общего дома. Мы - это бережные хранители традиций, которые знают цену каждому камню в историческом центре, и в то же время - смелые мечтатели, внедряющие инновации и меняющие облик Минска. Мы не просто живем здесь, а создаем атмосферу нашей столицы: строим, творим, любим и развиваемся, сохраняя при этом ту самую душу города, которую невозможно подделать. Наш город меняется, становясь современнее и ярче, но его сердце бьется в такт нашим сердцам. Мы - это и есть Минск".
Виолетта ДРОЗД,
Фото Максима ГУЧЕКА и Ярослава ЗАРЕЦКОГО,
БЕЛТА.-0-
Теги
Минск праздник репортаж
Новости рубрики Регионы
"Здесь чистый воздух и много зелени". Китайские блогеры поделились впечатлениями от Минска
Чайная церемония, иероглиф на память и сладости востока. Чем запомнился фест национальных культур в Гомеле
"Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру
Фото районной газеты "Герой працы" Народная зарядка и семейная эстафета. Как в Шумилино прошел марафон "17 граней единства"
Продукты в шаговой доступности и шоппинг в ТЦ на полдня. Довольны ли гомельчане сферой торговли
"Хочу быть военной". Как фестиваль профессий помогает молодежи определиться с профессией?
  • Главная
  • Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом
    • Главное
    "Отставание смерти подобно". Лукашенко о важности модернизации системы связи в войсках
    Беларусь и Таиланд намерены расширять сотрудничество в сферах туризма, торговли и политики
    Минск отпраздновал День города
    Белорусские пятиборцы выиграли эстафету на первенстве континента-U15
    Топ-новости
    Рыженков в Нью-Дели обсудил с рядом иностранных коллег снятие визовых ограничений 
    VIDEOBEL приглашает в Музей наивного искусства на свой день рождения
    Испания в "эпоху сжатия": коллектор у ворот. Как страна с потенциалом лидера становится должником
    Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность
    "Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру
    Гран-при XII "Сожскага карагода" завоевал ансамбль народного танца "Крокі" из Минска
    Делегации городов-побратимов и городов-партнеров поздравили Гомель с 884-летием
    От выпечки хлеба до цифрового детокса: в туротрасли назвали тренды регионального отдыха
    Историк: западнобелорусские политические силы горячо приветствовали объединение с БССР
    "Своеобразный социальный контракт". Экономический аналитик о диалоге бизнеса и государства
    Волейболистки "Минчанки" с победы стартовали в розыгрыше Кубка России
    Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода "БЕЛДЖИ"
    "Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске
    Минсельхозпрод: обеспечение рынка отечественными яблоками развивается позитивно
    Атмосфера дружбы и яркость талантов. Фестиваль "Сожскi карагод" открылся в Гомеле
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.