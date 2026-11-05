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Симбиоз творчества, спорта и науки. Как проходят осенние каникулы в минской школе

Опубликовано:

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Регионы
05 ноября 2026, 18:19

Симбиоз творчества, спорта и науки. Как проходят осенние каникулы в минской школе

Осенние каникулы у учащихся проходят по-разному: кто-то уезжает к бабушке, кто-то остается дома, а кто-то возвращается в знакомые стены. В столичной средней школе №225 в этот период не менее шумно и весело, чем в обычное учебное время. Здесь работают оздоровительный лагерь и творческие объединения. Корреспонденты БЕЛТА посетили школу и узнали, как отдыхают ребята.

Оздоровительный лагерь посещают 82 человека. При этом для каждого возраста предусмотрено свое направление. Например, учащиеся 8-9-х классов находятся в профориентационном отряде. В этом году он работает в рамках городской программы "ПрофОсень" и ориентирован на машиностроительную сферу. Выбор темы не случаен. В школе действует музей выдающегося ученого в области машиностроения, академика, Героя Беларуси Михаила Высоцкого. Его имя носит и пионерская дружина. 
"Для нас разговор о героях Беларуси, в частности о Михаиле Степановиче, не случайный, - пояснила директор школы Татьяна Качан. - Мы тесно взаимодействуем с Минским государственным автомеханическим колледжем имени академика М.С. Высоцкого и МАЗом. В прошлом году профиль был строительным, а в рамках этого направления ребята посещают учебные заведения и предприятия. Это и профориентационная встреча, и погружение в профессию".
Школьники из 5-7-х классов занимаются в военно-патриотическом отряде. Для учащихся начальной школы организован классический оздоровительный отдых: спортивные мероприятия, прогулки на свежем воздухе и трехразовое питание. За пять дней пребывания в лагере родители платят в зависимости от возраста ребенка от 10 до 14 рублей.

Место, куда хочется вернуться вновь

В машиностроительный отряд пришла восьмиклассница Милана Калантай. Школьница рассказала, как устроен ее лагерный день: "Мы приходим в 8.30, затем идем на разминку и завтрак. Потом занимаемся чем-нибудь полезным и развивающим. Например, у нас были занятия по английскому, также приходила психолог и мы выполняли определенные задания. Сейчас нам рассказывают, как устроены роботы и какие есть программы для программирования. После этого идем на обед".
В школьном лагере Милана впервые. Ей понравилась возможность участвовать в разных мероприятиях и узнавать что-то новое. "Я ни на минуту не разочаровалась и буду продолжать посещать школьный лагерь на следующих каникулах. К тому же, это еще и возможность общаться со своей параллелью и старшим классом, заводить новых друзей", - отметила она.

А вот девятиклассник Владислав Шпенев из машиностроительного отряда - постоянный участник школьных лагерей. Здесь ему особенно нравится возможность прикоснуться к истории. "В нашем школьном музее нам показывают, как раньше слушали пластинки, демонстрируют радиолы, старое радио, калькуляторы. Есть и музей, посвященный академику Высоцкому. Там его вещи, машины, которые он проектировал. В целом музей в школе - это интересно. Не нужно никуда ехать, можно прямо здесь узнать много нового об истории Беларуси. Просвещаешься и начинаешь больше ценить то, что имеешь", - рассказал парень.
Владислав еще не определился с будущей профессией, но уже знает, что свяжет свою жизнь с физикой и математикой. В лагерь он пошел по собственному желанию. "Это весело. Можно погулять с друзьями, пообщаться на разные темы и забрать с собой хорошие воспоминания, которые останутся после школы. Мне в удовольствие ходить сюда во время каникул", - добавил он.

Стефания Сухоставская из четвертого класса пришла на урок хореографии. В лагере она впервые, но уже чувствует себя отлично. Поначалу девочка боялась, что не найдет друзей, однако все сложилось хорошо. День у младших ребят начинается с зарядки и завтрака, затем следуют прогулка на свежем воздухе и игры. 
При этом танцами Стефания занимается не только в ходе лагерной программы. "Мне это очень нравится. Когда я пришла впервые сюда, ребята уже выучили весь танец и спросили, не хочу ли я с ними потанцевать. Так я выступила на 1 сентября", - поделилась Стефания. Для нее приходить в школу во время каникул непривычно, но интересно. Несмотря на то, что каникулы продолжаются, в лагерь ей уже не терпится вернуться вновь. "Здесь прикольно", - с улыбкой добавила она.

Изучение роботов, музей и танцы - не выходя из школы 

Активная школьная жизнь не останавливается и для тех, кто не посещает лагерь. Как пояснила Татьяна Качан, каждый классный руководитель и специалист организует для всех детей занятия и мероприятия в период осенних каникул. Это выезды на экскурсии, посещения вузов, колледжей и предприятий, а также необычные школьные события. На каникулах продолжают работать и объединения по интересам, связанные с творчеством, безопасностью, наукой и спортом. 
Вокруг интерактивной зоны в рамках городского проекта "Минская школа. Вместе без обид" собрались учащиеся 5-6-го класса. Педагог-психолог Елена Петровская вовлекает детей в процесс, подчеркивая их значимость. По ее словам, ребенок должен почувствовать себя нужным, ценным и заметным для окружающих.

В этом и помогает интерактивная зона, которая состоит из двух частей. "Первая - "Ладошка добра". Ладошка здесь становится символом открытости и готовности помочь другому человеку в трудной ситуации. Ребята пишут, чем могут быть полезны окружающим. Вторая зона - "Бабочка пожеланий". Дети своими руками изготавливают бабочку, пишут теплые пожелания друзьям и прикрепляют их к общему арт-объекту. Чтобы заинтересовать детей, важно подчеркнуть их значимость для себя и для других", - рассказала она.
Проводятся мероприятия и патриотической направленности. Ребята 7-9-х классов собрались у военной экспозиции, посвященной геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Вместе они смотрят исторический фильм и затем обсуждают его.
В одном из кабинетов расположился школьный театр. Здесь работают две студии: для младших детей 1-2-х классов и для ребят 5-7-х классов. С ними занимаются педагоги дополнительного образования. Сейчас идет активная подготовка спектакля к новогоднему празднику. 
По словам Татьяны Качан, театр очень популярен и нравится детям. "Это и работа над ораторским искусством, и возможность стать увереннее, найти друзей. Есть дети, которые могут высказаться через роль, показать себя через образ. Они объединяются, дружат. Наши концерты собирают аншлаги, приходят все: родители, бабушки и дедушки. Мы стараемся, чтобы ребята чувствовали себя востребованными. А когда первоклассник видит выступление старших, он загорается и тоже хочет участвовать", - отметила она.

Помимо этого, в школе развиваются и работают медиацентры и студии. Учащиеся снимают новостные сюжеты, репортажи, цикличные программы, развлекательные ролики и концерты. Например, в музее академика Михаила Высоцкого ребята рассказали о каждом из десяти экспонатов. Самая младшая участница медиацентра учится в 7-м классе, старшие ребята из 10-го класса. Их курирует молодой педагог дополнительного образования, студентка филологического факультета БГУ Анастасия Колосовская.
"Медиацентр - важная часть школьной программы, потому что дети получают необходимые навыки для коммуникации. Дело не в том, что все обязательно станут журналистами. Это возможность воспитания личных качеств, которые необходимы для дальнейшего развития и становления в любой профессии. Умение общаться с людьми необходимо везде и никогда не будет лишним", - объяснила Анастасия.

Старшеклассница Ирина Кучук хочет стать врачом. В медиацентре она учится брать интервью, писать статьи и считает, что это база, которая поможет потом в жизни: ораторское мастерство, умение красиво говорить, не бояться публики. "У нас много форматов. Мы снимаем ролики для TikTok и Instagram, делаем тренды и специальные рубрики. На видео мы читаем стихотворения, а самый популярный ролик о взаимоотношениях в классе набрал около 450 тыс. просмотров", - добавила девушка.

Из оборудования у ребят есть профессиональный микрофон и свет, а ролики они снимают на телефон. "У нас есть чат с участниками. И Анастасия Андреевна поддерживает связь, отвечает на любые вопросы. На каникулах деятельность медиацентра не прекращается. Мы можем встретиться в любой день, что-то обсудить. Например, наши команды собирались и ездили на квесты", - отметила Ирина.

Обучение не прекращается даже в период каникул

Осенние каникулы - время не только для детей, но и для учителей. В школе состоялась встреча педагогов Минска с авторами учебников по предмету "Человек и мир" для 1-3-х классов. 
Учитель начальных классов Оксана Шукалович подчеркнула, что мнение авторов особенно важно. Они понимают, что закладывали в учебник, объясняют, зачем предлагаются те или иные тексты и задания, каких уровней могут быть вопросы. "Авторы посоветовали, когда лучше проводить экскурсии, чтобы они были более полезны ребятам. Так, в учебной программе второго класса есть экскурсия, и нам рекомендовали провести ее осенью, чтобы дети могли увидеть изменения в живой природе", - пояснила она.

Работая педагогом более 20 лет, она испробовала разные методы, чтобы заинтересовать детей и включить их в учебную деятельность. "Я часто применяю приемы активной оценки, - объяснила Оксана Шукалович. - В частности, ребятам нравится прием неподнятой руки: кому отвечать, выбирается случайно по палочкам с именами. У нас все хотят отвечать, а в таком случае никому не обидно. И все должны быть готовы, потому что неизвестно, кому выпадет вопрос. Мы также работаем постоянно в парах и группах. Самое главное замотивировать детей учиться, заинтересовать их. Это, на мой взгляд, основная задача учителя начальных классов".

Осенние каникулы в средней школе №225 получились совсем не похожими на перерыв между четвертями. Каждое утро дети с предвкушением бегут в школу, чтобы весело провести время. А для учителей это возможность пообщаться с коллегами и подумать, как сделать дальнейшую учебу еще интереснее для ребят. 

БЕЛТА.-0-
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