Силы теробороны и народное ополчение. В Могилевской области завершается комплексная проверка уровня подготовки

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комплексная проверка уровня подготовки территориальной обороны Могилевской области подходит к финальной стадии. Итогом масштабных мероприятий стало командно-штабное учение с практическими действиями подразделений в Кричевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.



Мероприятия стартовали 6 октября и охватили все административные районы области. Ключевой этап прошел в Кричевском районе, где было сформировано подразделение территориальных войск. Главная цель проверки - оценить работоспособность системы управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов и силовых структур в условиях современных вызовов.



На завершающем этапе, 11 ноября, силы теробороны Кричевского района выполнили задачи на различных участках местности. Военнослужащие отрабатывали охрану объектов критической инфраструктуры, противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника и обеспечение безопасности региона совместно с сотрудниками МВД.



12 ноября в итоговом сборе принимают участие около 200 военнообязанных. Министр обороны Виктор Хренин, выступая на итоговом сборе с участием председателей райисполкомов, военных комиссаров и глав силовых ведомств, отметил системный подход к развитию этого направления. "Об актуальности развития этого направления неоднократно говорил Президент Беларуси - Главнокомандующий Вооруженными Силами, - цитирую: "Каждый, кто сейчас стоит на охране государства или будет призван под ружье, должен четко понимать, как ему действовать, какие задачи он выполняет". Это касается всех, в том числе территориальной обороны и народного ополчения. Система подготовки и организации народного ополчения на практике должна работать как часы", - сказал министр.



Он выделил четыре основных вектора развития: совершенствование подготовки штабов и руководителей исполкомов, наращивание возможностей всестороннего обеспечения (современные средства связи, бронезащиты, противодействие БПЛА), развертывание технических элементов системы управления уже в мирное время, а также оптимизация структуры войск.



Председатель Кричевского райисполкома Алексей Шарай подчеркнул значимость учений, где активную роль сыграло народное ополчение. "Это те люди, которые вчера были пахарями, убирали урожай, а уже сегодня с оружием в руках защищали свою маленькую территорию. Все то, что происходило здесь, - это урок, обновление знаний, чтобы в случае, не дай бог, какой-то угрозы район смог отстоять свою территорию", - отметил он.



Отработка задач проходила на трех ключевых точках. Первая - нефтебаза ("Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт"), стратегический объект, снабжающий нефтепродуктами не только Кричевский, но и три соседних района. Вторая - агрогородок Бель, где силы народного ополчения демонстрировали навыки защиты населенного пункта. Третья точка - контрольно-пропускной пункт на республиканской трассе Р-15, где был оборудован форпост для досмотра транспорта и предотвращения проникновения противника.



Завершится комплексная проверка 13 ноября.-0-