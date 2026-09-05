Сила традиций и энергия движения. Гродно отмечает 898-летие

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С Днем рождения один из старейших и красивейших городов Беларуси поздравил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. "Наша общая задача - чтобы Гродно становился уютнее, комфортнее, чтобы в нем хотелось жить, работать, растить детей. Вы делаете Гродно живым, теплым, по-настоящему родным и уютным", - поблагодарил он участников и гостей, которые разделяют с гродненцами этот праздник.
С поздравлениями обратился к участникам праздника помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак: "Почти девятивековая летопись Гродно, ее материальные и духовные свидетельства, относятся к золотым страницам общей белорусской истории, которая служит основой национальной идентичности, общей памяти и преемственности поколений. Сохранение и приумножение духовных, культурных, ратных и трудовых традиций дает Гродно неисчерпаемую энергию для уверенного движения вперед, для того, чтобы вносить достойный вклад в поступательное развитие нашего суверенного и сильного государства".
Константин Бурак пожелал городу и горожанам успешно реализовывать свой потенциал на благо малой родины и нашего общего дома - Республики Беларусь.
Председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель вспомнил слова Президента, который назвал Гродно жемчужиной страны, городом-красавцем. Он заверил, что его жители и впредь будут добросовестно трудиться, чтобы город становился еще краше.
"День города уже много лет проходит одновременно с сырным фестивалем "Сила традиций". За последние 30 лет в молочную отрасль вложено немало средств - строились и обновлялись фермы, модернизировались заводы. Сегодня в регионе 292 современных комплекса. За пять лет построено и реконструировано 46 объектов, 11 из них - в прошлом году. Еще 20 в работе, 12 планируют сдать до конца года. И результат есть: за 7 месяцев этого года в области произведено более миллиона тонн молока. Средний удой - 4689 кг, а в Гродненском районе - 6500. И практически все молоко идет в переработку", - рассказал Юрий Караев.
Подарком к празднику стала огромная голова сыра, который вместе разрезали на сцене глава региона, Константин Бурак, заместитель министра сельского хозяйства Александр Яковчиц и генеральный директор одного из градообразующих предприятий - ОАО "Молочный Мир" Марина Аникеева.
В небо взлетели сверкающие красно-зеленые ленты, праздник стартовал.
На десятках локаций на площади Ленина, в парке Жилибера, на улице и площади Советской кипит жизнь. Фестивали сыра, овощей, цветов, ярмарка народных мастеров, площадка, посвященная Году белорусской женщины, интерактивная программа "Средневековые забавы", театральные спектакли под открытым небом, локация "Город счастливого детства" - для каждого найдется на празднике место по душе.
Вечером на главной сцене выступит хедлайнер Дня города - певец МОТ. А завершится празднество масштабным фейерверком.-0-Фото Леонида Щеглова