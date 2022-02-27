Шулейко встретился с наблюдателями от миссии СНГ

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко утром встретился с представителями миссии СНГ, прибывших в регион для наблюдения за ходом проведения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе миссии - представители Исполкома СНГ, Парламентского собрания Беларуси и России, посольства Казахстана в Беларуси.

Юрий Шулейко познакомил гостей с общей картиной по ходу голосования и общественно-политической ситуацией в регионе в целом. "Ажиотажа никакого нет. Люди спокойно идут, голосуют. Достаточно высокая явка обеспечена на досрочном голосовании - почти 45%. Это хороший результат, даже несколько неожиданный для нашего региона, но мир меняется, и сознание у нас тоже меняется", - сказал руководитель областной вертикали.

В регионе сегодня открылись 883 участка для голосования, в том числе 32 закрытых - в больницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях. По словам губернатора, сейчас в стационарах находится около 1,3 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией и примерно 4,5 тыс. амбулаторных больных на COVID. Все они смогут проголосовать - кто на закрытых участках, кто на дому. Юрий Шулейко отметил слаженную работу системы здравоохранения в период пандемии. При этом он заметил, что в сферу были вложены колоссальные средства - Br180 млн из областного и республиканского бюджетов только за прошлый год. На сегодня обеспечен неплохой иммунитет - по количеству привитых область на втором месте в республике.

Заместитель директора департамента Исполкома СНГ Алим Джаксынбеков подчеркнул, что миссией накоплен большой опыт наблюдения за различными электоральными кампаниями. На пространстве Содружества с этой целью в разных странах они побывали более 160 раз, в Беларуси это уже 11-е наблюдение. "С коллегами посещали Барановичский и Ивацевичский районы и были приятно удивлены тем, что идут голосовать люди не только старшего поколения, но и молодежь. Судя по тому, что наблюдали сегодня с утра на 1-м участке в Бресте, явка будет достаточно высокой. Особых замечаний у нас нет, были отдельные технические моменты, на которые мы рекомендовали коллегам обратить внимание. Считаем, что подготовка к референдуму проведена на очень высоком уровне, поэтому уверены, что граждане Республики Беларусь могут сегодня полностью реализовать свое конституционное право", - резюмировал замдиректора департамента Исполкома СНГ.

Представители миссии СНГ планируют посетить участки для голосования в Брестском, Каменецком и Жабинковском районах.-0-

Фото Вадима Якубёнка