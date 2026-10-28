Штукатур погиб из-за нарушения правил безопасности. Прокуратура Бреста направила дело в суд

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего производителя работ одной из строительных организаций. Ему инкриминировано нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.





Обвиняемый был ответственным за обеспечение безопасности работ на строительном объекте. В ноябре 2025 года мужчина дал указание подчиненным ему работникам использовать фасадный подъемник, который не приняли в эксплуатацию надлежащим образом.





При подъеме двух рабочих с кирпичом на четвертый этаж превысили допустимую нагрузку на оборудование. Конструкции подъемника обрушились с людьми, которые не пострадали. Но противовесы, закрепленные на крыше объекта, упали на 44-летнего штукатура, находившегося в опасной зоне. От полученных травм он скончался на месте происшествия.





Уголовное дело находилось в производстве Брестского межрайонного отдела Следственного комитета. Изучение материалов дела в прокуратуре Бреста показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.303 УК. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-