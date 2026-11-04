Школьный автобус в Ляховичском районе выехал на ж/д переезд при запрещающем сигнале. Что показала проверка?

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе в сентябре этого года водитель школьного автобуса при пересечении железнодорожного переезда проигнорировал световую и звуковую сигнализацию, а также звуковые сигналы, поданные машинистом грузового поезда. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.



Водитель без остановки выехал на переезд перед приближавшимся железнодорожным составом, чем создал реальную угрозу для жизни и здоровья находившихся в автобусе 14 детей. Трагедия на железной дороге не произошла благодаря действиям машиниста поезда, который применил экстренное торможение. Это позволило снизить скорость состава, выиграть несколько секунд и избежать столкновения с автобусом.



Генеральная прокуратура совместно с Брестской транспортной прокуратурой проверила исполнение законодательства о безопасности транспортной деятельности. В работе перевозчика нашли грубые нарушения законодательства. Установлены факты, когда предрейсовый контроль за техническим состоянием школьных автобусов перед выпуском на линию и предрейсовое медицинское обследование водителей не проводили. Также выявили факты невыполнения требования о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и перевозчиков перед пассажирами.



Брестский транспортный прокурор внес в Ляховичский райисполком представление, в котором потребовал устранить и не допускать в будущем нарушения в сфере безопасности транспортной деятельности, особенно при организации перевозок детей школьными автобусами.



Исполнение законодательства о безопасности транспортной деятельности на объектах железнодорожной инфраструктуры находится на постоянной основе в поле зрения органов прокуратуры.-0-