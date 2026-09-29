Школьница из Минска под угрозами мошенников стала их курьером и забрала у пенсионерки более $10 тыс. 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятиклассница из Минска под угрозами мошенников стала их курьером и забрала у пенсионерки более $10 тыс. Подробности сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



77-летняя жительница Минска, ставшая жертвой телефонных аферистов, рассказала милиционерам, что ее обманули под предлогом перерасчета пенсии и заставили передать курьеру для "перепроверки купюр" $4,6 тыс. и 6 тыс. евро.



Личность курьера оперативно установили. Как выяснилось 16-летняя десятиклассница сама стала жертвой мошенничества. "Ее попросили назвать код из смс, а затем запугали уголовной ответственностью за сотрудничество с преступниками. Школьнице велели выполнять задания и ни о чем не рассказывать родителям, иначе они также станут соучастниками и будут нести ответственность. Девочка поверила, забрала у пожилой женщины деньги и спрятала их в тайнике", - рассказали в ГУВД.



По этому факту проводится проверка.-0-