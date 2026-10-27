27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе школьник нашел пистолет и патроны в сапоге на берегу реки. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении ГКСЭ по Брестской области.
Мальчик рассказал о находке отцу, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В ходе проверки установили, что в городе осуществляется очистка реки Кречет от зарослей, ила и мусора. Во время прогулки по прибрежной зоне подросток обратил внимание на сапог, который, вероятнее всего, работники мелиоративных систем подняли со дна реки вместе с иловыми отложениями. Обнаруженные в нем 19 патронов и оружие направили специалистам Государственного комитета судебных экспертиз для исследования.
Согласно заключению эксперта, револьверные патроны изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Для стрельбы пригодны 15 патронов. Огнестрельным оружием оказался 7,62 мм револьвер системы Нагана образца 1895 года. Несмотря на условия хранения, он пригоден для стрельбы. По этому факту проводится проверка.
Эксперты напомнили, что при обнаружении предметов, схожих с оружием и боеприпасами, категорически запрещается перемещать их или разбирать. Подобные находки могут быть опасны даже спустя десятилетия пребывания в воде или земле.-0-
Регионы
27 октября 2026, 10:40
Школьник нашел на берегу реки в Березе сапог с револьвером и патронами
Фото ГКСЭ по Брестской области
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