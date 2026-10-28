Школа молодого комбайнера открылась в Смиловичском государственном колледже





Теперь занятия для будущих механизаторов будут проводить не только мастера производственного обучения, но и работники сельскохозяйственных предприятий области, которые показали высокие результаты во время уборочной кампании 2026 года.





Открывая школу молодого комбайнера, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Николай Башко отметил, что такое сотрудничество учреждений образования и сельскохозяйственных предприятий должно показать свою эффективность. "Всего в Минской области будет пять школ молодого комбайнера. Уже мы открыли их в Клецке и Слуцке, до конца недели такие школы появятся в Вилейке и Борисове", - рассказал Николай Башко.





К открытию школы "Колосок" учреждение получило и современное учебное оборудование - стимуляторы комбайнов, позволяющее практиковаться в работе на поле, не выходя из учебной аудитории.





Как сообщалось ранее, всего в Минской области в школу молодого комбайнера "Колосок" будет зачислено около 600 учащихся, осваивающих профессию механизатора и мастера по ремонту сельхозмашин.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После создания в Минской области клуба лучших комбайнеров центрального региона, в который вошли механизаторы, намолотившие четыре и более тысяч тонн зерна, в области была организована работа по созданию школы будущих комбайнеров "Колосок". Сегодня ее открытие состоялось в Смиловичском государственном колледже. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Минского облисполкома.