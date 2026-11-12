Шесть новых робототехнических комплексов планируют внедрить на предприятиях АПК Гродненской области в 2027 году

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2027 году в АПК Гродненской области планируется внедрить шесть современных робототехнических комплексов, реализуются крупные инвестпроекты. Об этом сообщил на заседании Гродненского облисполкома первый заместитель председателя областного исполнительного комитета Сергей Медзвецкас, передает корреспондент БЕЛТА.На заседании обсудили итоги работы региона за 9 месяцев текущего года, наметили первоочередные задачи. В его работе приняли участие помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, председатель областного Совета депутатов Елена Пасюта, первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вежновец, делегаты VII Всебелорусского народного собрания, парламентарии, избранные от региона."Ставка на технологическую модернизацию, цифровизацию - главный источник роста производительности труда, - отметил Сергей Медзвецкас. - Одно из современных направлений, реализуемых отраслевыми программами, - внедрение в производство современных робототехнических комплексов. Согласно задачам, поставленным Всебелорусским народным собранием, необходимо обеспечить на производстве наличие одного робота на 100 работников".Сергей Медзвецкас назвал флагманов, которые активно внедряют роботизацию на Гродненщине. И первый из них - ОАО "Молочный Мир", где уже действуют два робототехнических комплекса и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию еще один - в Щучинском филиале ведущего молокоперерабатывающего предприятия. Робототехнические комплексы внедрены также на Рогозницком крахмальном заводе и в ОАО "Беллакт".Как сообщил Сергей Медзвецкас, в 2027 году намечено внедрение еще шести современных робототехнических комплексов на предприятиях АПК региона.Кроме того, молочными заводами реализуются крупные инвестиционные проекты. Так, ОАО "Беллакт" строит новый современный цех по производству сухого детского питания по мировому стандарту с мощностью производства 15 тыс. т продукта в год. "Молочный мир" возводит новый цех по производству сыра с объемом переработки молока до 500 т в сутки, или 182,5 тыс. т в год. В нем планируют производить 15 тыс. т сыра в год. Лидский молочно-консервный комбинат реализует новый инвестиционный проект по производству совершенно нового продукта - концентрата молочного белка - мощностью 8,5 т в сутки, или 3 тыс. т в год. Это позволит дополнительно перерабатывать до 220 т молока в сутки.-0-