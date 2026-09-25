Схема хищения в сфере оборота металлов раскрыта в Брестской области 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел Брестской области пресекли схему хищения денежных средств в сфере оборота черных и цветных металлов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



Выяснилось, что трое работников специализированного предприятия по заготовке и переработке металлолома вовлекли в криминальную схему двоих сотрудников стационарных приемных пунктов.



В результате их действий были внесены недостоверные сведения в официальные документы о приеме (сдаче) лома и отходов черных металлов, что привело к хищению денежных средств на сумму более 15 тыс. рублей. Ущерб частично возмещен.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК. Фигурантам грозит лишение свободы до 10 лет.-0-