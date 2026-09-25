25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел Брестской области пресекли схему хищения денежных средств в сфере оборота черных и цветных металлов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Выяснилось, что трое работников специализированного предприятия по заготовке и переработке металлолома вовлекли в криминальную схему двоих сотрудников стационарных приемных пунктов.
В результате их действий были внесены недостоверные сведения в официальные документы о приеме (сдаче) лома и отходов черных металлов, что привело к хищению денежных средств на сумму более 15 тыс. рублей. Ущерб частично возмещен.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК. Фигурантам грозит лишение свободы до 10 лет.-0-
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25 сентября 2026, 13:59
Схема хищения в сфере оборота металлов раскрыта в Брестской области
Скриншот видео МВД
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