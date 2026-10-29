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Шаг к новой жизни: в Минске проводят профилактические мероприятия с гражданами, состоящими на учете в УИИ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 октября 2026, 17:27

Шаг к новой жизни: в Минске проводят профилактические мероприятия с гражданами, состоящими на учете в УИИ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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Еженедельно во всех районах столицы проходят мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и социальную адаптацию граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Накануне корреспондент БЕЛТА посетила пять районных управлений внутренних дел - Московское, Партизанское, Фрунзенское, Ленинское и Советское, - чтобы узнать, как организована эта работа.

В Московском районе профилактическое мероприятие началось с беседы о трудоустройстве. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обсудили с участниками возможности поиска работы, помогли с составлением резюме и рассказали об актуальных вакансиях. "Трудоустройство - один из ключевых факторов успешной реинтеграции в общество. Наша задача - не только контролировать, но и помогать людям найти свое место, обрести финансовую стабильность и почувствовать себя полноценными членами общества. После возвращения из мест лишения свободы сделать это самостоятельно бывает непросто. Мы стараемся использовать все доступные ресурсы, чтобы каждый, кто стремится к позитивным изменениям, получил необходимую поддержку", - отметил начальник УИИ Александр Литвинчук. После беседы участники отправились помогать подшефной средней школе №208 имени И.Л.Иванчика. Они убрали территорию учреждения, продемонстрировав готовность к общественно полезному труду и заботу о своем городе.
В Партизанском районе подучетные УИИ приняли участие в благоустройстве территории Минского городского социального пансионата "Гармония". Подобные мероприятия позволяют не только оказать практическую помощь учреждениям, но и способствуют социальной адаптации людей, помогая им почувствовать свою востребованность. "Правоохранители совместно с различными службами - центром занятости, психологами, наркологами и другими специалистами - готовы оказать всестороннюю поддержку: помочь избавиться от пагубных привычек и устроиться на работу. Многие организации сегодня предоставляют даже комнаты или места в общежитиях. Для тех, кто еще недавно находился в исправительном учреждении, это серьезная возможность начать жизнь с чистого листа", - рассказала инспектор УИИ Партизанского РУВД Минска Евгения Прудникова.
В Советском районе к профилактической работе также присоединились граждане, не занятые в экономике. Они подмели улицу и убрали опавшие листья. Одним из примеров того, как адресная помощь может изменить ситуацию, стала история Дмитрия (имя изменено). Мужчина ранее был судим за кражу и обратился за поддержкой к участковому инспектору милиции. Правоохранитель помог ему оформить необходимые документы и найти работу. Сегодня Дмитрий трудится подсобным рабочим в одной из столичных организаций и уверенно смотрит в будущее. "Главное - желание самого человека изменить свою жизнь. Мы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто действительно хочет встать на путь исправления и честно трудиться", - подчеркнул старший инспектор по профилактике отдела охраны правопорядка и профилактики Советского РУВД Минска Эдуард Пузин.
Во Фрунзенском и Ленинском районах состоялись встречи с гражданами, ранее судимыми и не занятыми в экономике. После бесед участники навели порядок в парке на бульваре Данилы Сердича и по улице Якубова на территории детского городка. В ходе встреч обсуждались вопросы социальной адаптации, трудоустройства и вовлечения в общественно полезную деятельность. Практическая часть позволила участникам внести свой вклад в благоустройство городской территории. "Такие встречи помогают не только наладить диалог с гражданами, но и вовлечь их в полезную общественную работу. Совместный труд в парке - конкретный шаг к возвращению к нормальной жизни и укреплению связи с обществом", - рассказал инспектор уголовно-исполнительной инспекции Артем Косик.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Ленинского РУВД также провели профилактическую встречу с гражданами, состоящими на профилактическом учете. "Нам важно разобраться в проблемах каждого человека. Кому-то требуется помощь в поиске работы, кому-то - в восстановлении отношений с близкими. А иногда самое необходимое - просто почувствовать поддержку и понять, что ты не один", - отметила инспектор УИИ Ленинского РУВД Анастасия Кудрявцева.
 
В районных управлениях внутренних дел подчеркнули, что профилактические мероприятия, направленные на поддержку и социализацию граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, будут продолжены. Эта работа призвана помочь людям вернуться к полноценной жизни, найти свое место в обществе и предотвратить повторные правонарушения.-0-

Фото пресс-служб Московского, Партизанского, Фрунзенского, и Советского РУВД
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