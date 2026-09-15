СЭЗ "Брест" укрепит сотрудничество с экономической зоной вьетнамской провинции Лаокай

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Администрация свободной экономической зоны "Брест" заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией экономической зоны вьетнамской провинции Лаокай. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома.



Делегация официальных и деловых кругов Брестской области находится с визитом во Вьетнаме. В частности, сегодня состоялась встреча с руководством провинции Лаокай. Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко презентовал экономический и инвестиционный потенциал Брестчины.



"По итогам визита надеемся найти новые перспективные направления сотрудничества между Брестской областью и провинцией Лаокай, подкрепленные конкретными договоренностями. Вьетнам является важным партнером Брестской области. За последние годы наши взаимоотношения показывали устойчивую положительную динамику. По оперативной информации, за семь месяцев 2026 года товарооборот вырос более чем на 5%", - обратил внимание Михаил Баценко. Белорусский и вьетнамский регионы нацелены глубже использовать имеющийся потенциал.



"Брестская область всегда открыта для конструктивного диалога и готова к реализации совместных инициатив, направленных на процветание наших регионов и укрепление дружественных связей", - подчеркнул зампредседателя облисполкома.



Также договоренности скрепили соглашением о сотрудничестве администрации СЭЗ "Брест" и экономической зоны провинции Лаокай. Стороны будут содействовать установлению контактов между предприятиями и инвесторами, обмениваться информацией по важным вопросам, связанным с экономическим развитием и законодательством двух стран, координировать мероприятия по продвижению инвестиций.



Визит делегации Брестской области во Вьетнам продлится по 18 сентября. Программа предусматривает проведение переговоров, посещение ряда промышленных и социальных объектов.



Брестскую область и провинцию Лаокай связывают побратимские отношения.-0-