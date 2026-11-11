Сеть передвижных ФАПов в Могилевской области пополняется новыми спецмашинами

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области совершенствуется оказание медицинской помощи жителям села за счет укомплектования регионов передвижными медицинскими комплексами. Недавно новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт получила Чаусская ЦРБ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Владимир Гацко.



"Появление передвижного ФАПа в Чаусском районе - еще один шаг в рамках реализации стратегии по обеспечению равных условий оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению нашей области", - отметил он.



На территории Чаусского района передвижной ФАП обслуживает население Радомльского сельского совета, а также отдаленные деревни других сельсоветов. Он оборудован всем необходимым для оказания медицинской помощи и проведения диспансеризации населения. Сельские жители здесь могут своевременно приобрести необходимые лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.



"График посещения населенных пунктов передвижным ФАПом составляется на месяц, граждан об этом всегда информируют заранее - через СМИ, сайт Чаусской ЦРБ и сельсоветы. Это позволяет людям заранее рассчитать свое время и подготовиться к посещению", - сказал он.



Впервые в Могилевской области передвижной ФАП стал использоваться в Быховском районе в 2023 году. По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома, это дало положительные результаты - удобно жителям, особенно пожилому населению, потому что не нужно долго добираться до больницы, поликлиники или аптеки. "Удобно и медикам - в таком передвижном пункте созданы комфортные условия для работы и приема пациентов", - подчеркнул он.



Работа передвижного ФАПа значительно повышает доступность медицинской помощи жителям отдаленных и малонаселенных деревень, где нет стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволяет своевременно обследовать население, выявить хронические неинфекционные заболевания на более ранних этапах при проведении диспансеризации.



В этом году автопарк передвижных ФАПов в Могилевской области уже пополнили 4 специализированные машины. До конца года на маршруты выйдут еще 6.-0-