Семья - самая сильная, сплоченная и ценная команда. В Минске прошла спортландия для многодетных

На площадке физкультурно-спортивного комплекса "Олимпик Арена" прошла спортландия для многодетных семей "Спорт объединяет". Родители и дети из разных регионов Беларуси собрались в Минске, чтобы активно провести осенние каникулы. Вместе они соревновались в эстафетах, присоединились к фитнес-флешмобу. Корреспонденты БЕЛТА окунулись в атмосферу любви и поддержки, пообщавшись с участниками активной инициативы.



Программа спортландии получилась насыщенной: участников ждали общая разминка, командные эстафеты, спортивные конкурсы, фитнес-флешмоб, викторины и активности для детей. Главным событием дня стал не столько результат состязаний, сколько живая, теплая и по-настоящему объединяющая атмосфера. Семьи не только участвуют в испытаниях, но и знакомятся, поддерживают друг друга и проводят время в большой дружной компании.



Спортландия стала новым проектом для многодетных семей в рамках инициативы "Беларусь многодетная". Ее основатель Анна Горбакова подчеркнула, что мероприятие родилось благодаря энтузиазму самих родителей. "Беларусь - это спортивная страна, а многодетные семьи - цвет нации и наше национальное достояние. Родители сплотились, чтобы провести осенние каникулы активно, интересно и с пользой. Отложив гаджеты, они находятся в живом общении с детьми, укрепляя семейные связи и создавая добрые традиции", - отметила организатор.



Среди участников семья Бельских в составе папы Димы, мамы Марины и троих детей - 13-летней Кати, 9-летней Оли и трехлетнего Миши. Для них спорт всегда был частью повседневности: Оля занимается спортивной акробатикой, а Марина работает хореографом. "Мы хотим мотивировать других, показывая, что многодетная семья может быть активной, позитивной и здоровой, - говорит Марина. - Стараемся увлечь спортом своих детей, никогда не сидим на месте. Когда удается собраться всей семьей, путешествуем, гуляем, катаемся на велосипедах, ходим пешком, выбираемся в аквапарк и бассейн".



Раньше Марина Бельская участвовала в подобных спортландиях только с дочерью, а теперь впервые приехала почти всей семьей - не хватает лишь еще одной дочки, Насти. "Здесь замечательная атмосфера, у нас отличное настроение. Мы не волнуемся, а просто хотим получить удовольствие и отвлечься от рабочих будней", - добавила она.



Многодетная семья Почуйко живет в Могилеве, а бабушка Лариса Новикова - в Витебске. Ради участия в проекте "Спорт объединяет" они приехали в столицу. При этом инициаторами поездки стали дети. "Внуки постоянно спрашивали, когда мы поедем на спортландию. Им очень хотелось поучаствовать, они любят подвижные игры. А бабушка всегда на подхвате: куда они, туда и я. Я поддерживаю здоровый образ жизни, слежу, чтобы дети делали зарядку и больше двигались", - улыбается Лариса Новикова.



Своим примером они хотят показать, что многодетная семья - это вовсе не обязательно семья домоседов. Это активная жизнь, движение и забота о здоровье. Мама Екатерина Почуйко считает, что личный пример родителей - лучший способ привить детям любовь к спорту. А такие спортландии должны стать доброй традицией, особенно во время каникул.



В семье Ларченко растут трое сыновей: 13-летний Богдан, 10-летний Роман и 4-летний Тихон. Мама семейства Ульяна рассказала, что одним из главных стимулов для участия стало желание показать образ многодетных родителей. "Мой старший ребенок - мальчик с особенностями. Мы хотели привлечь внимание мам с особенными детьми. Важно быть открытыми миру, искать положительные моменты, принимать участие в подобных мероприятиях, знакомиться и радоваться жизни, даже когда кажется, что это невозможно", - пояснила она.



Спортивная атмосфера для них близка и привычна. Средний сын раньше увлекался баскетболом, а сейчас занимается плаванием. Старшего тоже стараются привлекать к занятиям с учетом его возможностей: ему доступно плавание, но игровые виды спорта освоить сложнее. "У нас трое мальчишек, поэтому спорт и активность - неотъемлемая часть жизни. Им нужно двигаться и выплескивать энергию. Я сама всегда занималась баскетболом, поэтому погонять мяч, побросать его в кольцо и побегать - наше любимое занятие", - рассказала мама.



Семье также нравится встречаться с единомышленниками. Новые знакомства заводят и дети. По словам Ульяны Ларченко, такие встречи создают яркие воспоминания и помогают формировать важные жизненные ориентиры. "Когда мальчишки впервые попали на похожее семейное мероприятие, они были в полном восторге. Им очень понравилось бегать, соревноваться и быть рядом со сверстниками. Это очень здорово", - отметила она.



Директор благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров" Наталья Ярошевич подчеркнула, что такие события особенно важны, поскольку объединяют семьи с разным опытом и укладом. Каждый участник может почерпнуть для себя что-то полезное.



"Семья - это уникальный природный организм, в котором закладываются важнейшие качества человека. Когда люди видят крепкие, дружные многодетные семьи, им самим хочется стремиться к такой жизни. Государство и общественные организации поддерживают их и всегда готовы проводить подобные встречи, чтобы в каждой семье зарождались и укреплялись новые душевные и духовные традиции. Хотя мероприятие проходит в спортивном формате, оно гораздо больше, чем просто соревнования. Оно про единение семьи", - убеждена она.



По мнению члена Совета Республики Национального собрания Дмитрия Баскова, спортландия наглядно показывает, что личный пример родителей вдохновляет детей вести здоровый образ жизни. "Без спорта никуда. Он бывает разным - профессиональным, массовым, любительским, но физическая активность должна постоянно присутствовать в жизни каждой семьи. В мире существуют самые разные команды, но самая сильная, сплоченная и ценная для каждого человека - это его семья. Именно там зарождаются фундамент развития человека, правильные принципы и ориентиры. И именно благодаря своей семейной команде ребенок однажды становится взрослым", - сказал Дмитрий Басков.



Многодетные семьи - один из главных трендов и символов Беларуси, добавила член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Минского облисполкома Тамара Красовская. Такие семьи охотно участвуют в различных акциях и проектах, демонстрируя, какие ценности их объединяют - любовь, поддержка, уважение и милосердие. "Они показывают всему миру, что не нужно бояться иметь много детей. Кроме того, у нас шикарная государственная поддержка. Например, предусмотрено 11 видов государственных пособий, трехлетний отпуск по уходу за ребенком, выплата единовременной материальной помощи, поддержка в жилищно-кредитной политике и дополнительные гарантии в трудовом законодательстве", - констатировала она.



Помимо этого, данный праздник спорта показывает, что нас сплачивают главные ориентиры страны - родина, семья, любовь и поддержка, дети, историческая память и традиции, передающиеся из поколения в поколение. "Нам чужды ценности, которые порой пытаются навязать извне. Беларусь - страна многодетных семей. Мы хотим рожать детей и растить их счастливыми, ведь именно им предстоит продолжать строить наше государство. Национальная демографическая безопасность стала первым приоритетом Программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Поэтому семья - наша главная ценность", - подытожила Тамара Красовская.



Мероприятие организуется силами многодетных семей проекта "Беларусь многодетная" при поддержке Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров", Национального олимпийского комитета Беларуси, Президентского спортивного клуба, Министерства труда и социальной защиты, общественных объединений БСЖ и БРСМ.



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