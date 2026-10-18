"Семья - это прежде всего дружба". Как супруги Прудниковы из Могилевского района воспитывают троих детей и хранят традиции

Ирина и Алексей познакомились около двадцати лет назад в Дрибинском районе. Тогда их связывала только работа: Алексей занимал пост начальника отдела культуры, а Ирина на тот момент работала молодым специалистом - преподавателем хоровых дисциплин в детской школе искусств. Романтического подтекста в их общении не было - они были просто руководителем и подчиненной. "Мой будущий муж видел меня совсем юной - мы были просто начальником и подчиненной", - вспоминает Ирина.Разница в возрасте у супругов составляет 12 лет, но, как известно, судьба иногда сводит людей, невзирая на возраст и их планы. Спустя время пути молодых людей разошлись: Алексей переехал работать в Могилев, а Ирина осталась в районе. Однако случайная встреча, когда Алексей приехал навестить свою мать, все изменила. Они пообщались, так и завязалось общение. Отработав в районе пять лет, Ирина тоже перебралась в областной центр, где пара официально зарегистрировала брак. Так они и продолжили создавать свою счастливую семью вместе.Оба супруга выросли в больших семьях. У Ирины шесть сестер, она седьмая по счету, у Алексея - пять братьев и сестер, он шестой ребенок. Поэтому идея многодетности была для них естественной, хотя осознанно они об этом не задумывались. "Скорее, это шло подсознательно, возможно, от маминого желания иметь много внуков", - отмечает Ирина.Семья живет в агрогородке Буйничи под Могилевом, в собственном доме. Супруги воспитывают троих детей: 17-летнего Антона, 15-летнюю Анну и 10-летнего Артема. Есть у них и четвертый член семьи - собака лайка по кличке Кая. "Старший сын попросил питомца, а младший активно поддержал идею. Отказать было невозможно", - говорит Ирина.Культура и музыка стали неотъемлемой частью жизни Прудниковых. Ирина работает заместителем директора по учебной работе в Могилевской районной детской школе искусств имени Л.Л. Иванова, а Алексей занимает должность заведующего инженерно-техническим отделом в Могилевском областном краеведческом музее им. Е.Р. Романова. В юности Алексей сам активно выступал на сцене, был солистом народного ансамбля, и эта любовь к искусству передалась детям.Музыка звучит в их доме с самого детства. Отец Ирины был гармонистом, мама пела в хоре, и теперь эту эстафету приняли внуки. Старший сын Антон окончил школу искусств по классу скрипки, дочь Анна - по классу фортепиано, а младший Артем занимается вокалом и участвует в конкурсах. "Любовь к музыке появилась у меня еще в детском саду. Мне самому захотелось играть на скрипке, поэтому семь лет обучения прошли легко", - рассказывает Антон.Анна, которая сейчас учится в 9-м классе, также планирует связать жизнь с искусством: "Музыка для меня - не просто увлечение, а осознанный выбор. Я занимаюсь ею с детства, мне очень нравится играть, поэтому решила поступать в музыкальный колледж".Воспитание детей в семье строится на принципах любви, самостоятельности и трудолюбия. Алексей уверен: важно научить ребенка работать, будь то умственный или физический труд. "В моей семье был такой принцип: "Воспитай старшего, а остальные за ним потянутся". Благодаря этому наши дети растут самостоятельными. Они умеют готовить, ухаживать за собой и помогать по дому. Младший уже может сам пожарить яичницу или сварить что-то простое. Часто дети стоят на кухне рядом с мамой: лепят пельмени, делают манты или экспериментируют с новыми рецептами", - говорит глава семейства.На участке вокруг дома тоже кипит жизнь. Семья старается выращивать свои овощи и фрукты, чтобы дети видели результат труда и ценили натуральные продукты. Порядок в доме и на территории - общее дело. Раньше стрижкой газона занимался Антон, теперь эту эстафету перенял Артем.Сейчас дети выбирают свои жизненные пути. Антон в этом году поступил в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию на экономический факультет. Ему нравится учеба, особенно высшая математика и экономическая теория. "Учеба мне нравится. Пока сложностей особых нет, материал подается интересно. В старших классах я привык делать уроки самостоятельно, родители помогали мне только в начальной школе. Сейчас ответственность полностью на мне", - говорит студент.Как старший брат Антон старается быть примером для младших. Между ними сложились теплые, дружеские отношения. "Аня и Артем для меня настоящие друзья. С ними всегда весело: мы вместе ходим куда-то, играем, делимся историями и секретами", - отмечает он.В семье есть и свои праздничные традиции. К Пасхе и Рождеству готовятся все вместе: пекут куличи, имбирные пряники, варят кутью. "Дочь отвечает за начинки в тортах, младший помогает лепить булочки. Любимое блюдо детей - мамины торты, рецепты которых передаются из поколения в поколение", - рассказывает Ирина.Алексей подчеркивает важность передачи опыта и ценностей. Он считает, что семья - это не просто муж и жена, а обязательно дети, которые продолжают род. "Мы оба выросли в многодетных семьях. Поэтому для нас наличие большой семьи - традиция. Мы общаемся с детьми, передаем им опыт и стараемся создать полноценную семью", - говорит он.Глава семейства также благодарит государство за возможность реализовать мечту о частном доме. "Мы брали кредит на строительство и получение участка. На тот момент мы еще не были многодетной семьей и не думали ни о каких льготах. У нас были другие планы: просто построить дом и растить детей", - отмечает Алексей.Воспитывая детей, супруги стараются привить им гражданскую позицию: человек должен приносить пользу обществу, тогда он будет уважаемым и ценимым. "Этому нас научили наши родители. Как говорил мой отец: "Сынок, сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя". Это правило мы применяем и в жизни, и в учебе, и в воспитании детей", - резюмирует Алексей.Для Ирины дружба в семье - особые отношения, основанные на любви, уважении, доверии и поддержке: каждый может поделиться мыслями, чувствами и переживаниями, получить и совет, и поддержку. Ее укрепляют регулярные разговоры, совместные занятия и общие впечатления, умение слушать и готовность помочь. Они - команда, которая всегда вместе, будь то совместная поездка или уютные посиделки за столом. "Главное для нас, чтобы мы поддерживали друг друга в любых жизненных ситуациях, знали свои корни и уважали память предков", - говорит она.Дружба - это и доверие, и уважение личных границ, и тепло близкого общения. В их семье каждый знает: его примут таким, какой он есть, и помогут справиться с любой проблемой.Татьяна СЕЛЕДЦОВА,фото Олега ФОЙНИЦКОГО,БЕЛТА.-0-