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"Семья дает безлимит счастья". Многодетный отец из Гомеля о воспитании и радостях будней и праздников

Опубликовано:

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Регионы
21 октября 2026, 11:35

"Семья дает безлимит счастья". Многодетный отец из Гомеля о воспитании и радостях будней и праздников

Как только звонит мобильный телефон гомельчанина Вячеслава Вераксича, на экране появляется заставка с трогательным коллажем из портретов его любимых - жены Анны, семилетней дочурки Елизаветы и сынишек Александра и Романа, которым годик и два месяца. "Снимаешь трубку и чувствуешь: даже в этот момент родные рядом. Это дает крепкую эмоциональную опору и уверенность в любом деле", - отмечает глава большой семьи. Множество теплых, ярких моментов праздников и будней запечатлены и в фотокадрах, хранящихся в памяти смартфона Вячеслава. В канун Дня отца в живой фотодневник большой семьи, который измеряется гигабайтами душевных снимков, заглянули и корреспонденты БЕЛТА. 
"За вторым ребенком сходили с двойным результатом"

С недавнего времени многодетный отец (как с гордостью и доброй улыбкой говорит о себе собеседник), специалист одного из управлений центрального аппарата компании "Белоруснефть" Вячеслав Вераксич признается: для него поддержка семьи - тот внутренний двигатель, без которого невозможно представить жизнь. 

А началась история семьи Вераксич со знакомства будущих супругов Вячеслава и Анны в одном из санаториев. Сроки путевок закончились, но общение не прекращалось несколько лет, и в 2018 году свои отношения любящие сердца скрепили узами брака.  

"Когда мы создавали семью, хотели минимум двоих деток. В 2019 году 23 февраля родилась наша Лиза. И так получилось, что за вторым ребенком сходили сразу с двойным результатом", - улыбается многодетный отец. 

Он вспоминает: когда УЗИ показало двойню, будущие родители ощутили одновременно и радость в квадрате, и двойное волнение. "Вообще это нереальное чувство. Признаюсь, мы были в приятном шоке от того, что станем многодетной семьей. Осознавали, что теперь на нас тройная ответственность, что предстоит получить новый колоссальный опыт. Потому что, когда один малыш растет в семье - это одно, а когда подрастают сразу двое детей - нагрузка совсем другая. Но это действительно счастье в квадрате, в кубе. Если даже не сказать больше про степень этих чувств", - выстраивает шкалу эмоций глава семьи. 
И чтобы яркие эмоции оставались не только в человеческой памяти, но сохранялись в снимках, молодые родители стараются запечатлеть в фотокадре практически каждый день своих детей.  
"И в моем телефоне, и у супруги очень много снимков. Сейчас для каждого владельца смартфона сделать фото доступно, этим надо пользоваться. Еще в моем детстве были пленочные фотоаппараты. И родители все равно старались, фотографировали меня, младшую сестру, ехали, чтобы распечатать карточки, собирали все в альбом. А в наши дни сохранить в фото важные моменты жизни гораздо проще. Это и память, и всегда источник сил", - убежден Вячеслав. 
"А на рабочем столе компьютера у меня сгенерированная искусственным интеллектом картинка семьи медведей - мама, папа, медвежата в сказочном лесу. Это будто бы образ нашей семьи", - добавляет он.  

Запечатлеть все важные моменты 
Гигабайты фотогалереи мобильного телефона Вячеслава - о настоящем счастье многодетного папы. 
"Вот у дочки выпускной в саду, первый школьный звонок, у сыновей - выписка, а вот они на своей первой прогулке, здесь в кроватке перевернулись, научились ползти", - свайп за свайпом погружает Вячеслав в яркие моменты своей семьи. 
Особо важные карточки нынешнего года - о венчании супругов. "В этом году у нас 8 лет совместной жизни. И мы подумали: в этом есть особый символ, восьмерка - как знак бесконечности. Решили связать свои судьбы не только документами, а, как говорят, заключить брак на небесах", - с особой теплотой говорит счастливый супруг. 

Кто добрый полицейский, а кто злой? 

Родители Вераксич сформировали уже и свое ключевое правило семейной политики: все всегда и во всем друг другу доверять. "Не должно быть тайн, секретов. Если что-то случилось у ребенка в садике или в школе, важно, чтобы он не боялся прийти и рассказать родителям. Чтобы у ребенка не было страха, что за какую-то оплошность его дома накажут. Должна быть открытость между родителями и детьми. Да, любую ситуацию можно обсудить, сделать выводы, найти способы, как исправить ее или не повторить в будущем, но ключевое - не замалчивать. И наша дочка знает: на родителей можно всегда положиться", - поясняет Вячеслав. 

В то же время, считает многодетный отец, в детско-родительских отношениях важно, чтобы ребенок понимал, чувствовал и авторитет взрослых.  

Рассуждая о том, кто из родителей в семье Вераксич добрый полицейский, а кто злой, собеседник отмечает: "Если честно, роли меняются в зависимости от ситуации. В плане бытовом я помягче буду, чем жена. В плане уроков тоже у жены включается более строгий полицейский, а я более лояльный. А вот в отношении времени за гаджетами или уборки в своей комнате я построже". 

Многодетный папа признается: в воспитательном процессе быть отцом дочери и быть отцом сыновей - разные вещи. "Конечно, ключевые подходы общие. Но когда ты отец дочери, пытаешься ее всячески оградить, защитить от всего, чтобы твоя маленькая кнопочка чувствовала себя во всем принцессой. С мальчиками, думаю, будет (пока ведь говорить еще рано в силу их возраста) немного по-другому. Хочется, чтобы они были мужественными, настоящими парнями", - заглядывает в будущее глава семьи. 
Безусловная детская любовь
"Вообще по учебе у дочки больше технический склад ума, как у меня, - знакомит отец со своей очаровательной голубоглазой дочуркой с золотыми локонами. - Сейчас она в 2-м классе. И заниматься математикой ей больше нравится, чем, скажем, читать литературу. Если я смотрю подкасты про технологии, про все, что связано с "железом" техническим, она нередко садится со мной рядом и смотрит. Ей это нравится".

В своем довольно нежном возрасте Лиза уже помогала отцу и ремонт делать. "Я замешиваю, например, штукатурку, она всегда предлагает что-то подержать, принести. Видите, несмотря на то, что мы воспитывали (и продолжаем воспитывать) ее в нежности, характер у дочки пацанский. Возможно, это отголоски того, что родилась она 23 февраля. Раньше у нее среди игрушек было больше машинок, солдатиков, чем кукол. В их сторону в магазинах она даже не смотрела. Ее привлекали конструкторы типа Лего, трактор или машинка на пульте управления", - вспоминает прежние походы на шоппинг родитель. 

С гордостью Вячеслав подчеркивает: Елизавета - девочка очень разносторонняя.  Сегодня в ее графике есть и занятия пением, изобразительным искусством, по вторникам и четвергам с удовольствие ходит на спортивные танцы. 
По возможности Лиза помогает и с уходом за малышами. Глава семьи делится: когда мальчики только появились на свет, у дочери стали замечать некоторые проявления детской ревности. "Мол, мы всегда теперь с братиками. И мы объясняли дочке, что любить ее меньше с появлением малышей ни папа, ни мама ни в коем случае не стали. Просто двойняшкам пока нужен постоянный уход - они самостоятельно не кушают, не одеваются. Дочка все поняла, и сейчас, например, в дни каникул может за ними присмотреть, когда супруга отлучилась на кухню, скажем, приготовить обед", - отмечает отец. 

Малыши всегда тянутся к старшей сестре. "Это такая безусловная детская любовь. Сынишки в восторге от нарядов Лизы. Она любит яркие платья - с апельсинками, красочными принтами, сочными ягодками, а это всегда вызывает неподдельный восторг у двойняшек. Плюс у дочки длинные кучерявые волосы, и мальчишки не дают ей спокойной жизни, если Лиза рядом с ними с распущенными волосами", - продолжает Вячеслав.

Молодые родители уже подметили: у самих двойняшек характеры не просто не похожи - полностью противоположные. "Один в маму, другой в отца", - разгадывает генетический код темперамента мальчишек папа.  

"Парни родились разными по весу. Саша покрупнее, Рома, хоть и поменьше, но ему везде все надо. Постоянно норовит что-то порвать, что-то схватить, выхватить. Саша более спокойный, вдумчивый. Забрал брат у него игрушку - проблем нет, пойдет и другую возьмет. А Рома нет - будет за свое биться до последнего. Но ведь, признаться, и я тоже был непоседой в детстве, а жена поспокойнее. Видимо, гены так распределились", - аргументирует собеседник. 

Делить всю ответственность поровну

Вячеслав понимает, насколько сложен ежедневный материнский труд. Особенно в многодетной семье. "Покормить младших детей, поиграть с ними, проследить, чтобы не случилось никаких "приключений", чтобы обои на месте были к концу дня. Плюс вечером возвращаются с работы муж, с учебы старшая дочка, и нужно ужин приготовить, с уроками в чем-то помочь. Это работа круглые сутки, без перерывов и выходных. Колоссальная нагрузка", - признателен своей супруге собеседник. 

Чтобы дать хранительнице домашнего очага небольшую передышку, в семье Вераксич организуют выходной для мамы. "Я работаю на пятидневке, и в мои выходные, например в субботу, малыши просыпаются, мы их кормим, переодеваем и отпускаем маму отдохнуть. Она либо сама, либо с дочкой может съездить по своим делам, выпить кофе с подругой. Такое переключение просто необходимо. В этом в том числе залог доброго психологического климата внутри семьи. Не нужно считать, что отец - просто добытчик в семье, а на женщине в декрете должен держаться весь быт, все домашние хлопоты. Нужно всю ответственность и за воспитание детей, и уход за ними делить поровну", - убежден многодетный отец. 

Важным слагаемым семейного счастья считают в доме Вераксич и совместный досуг.
"Любим гулять на природе, по нашему красивому гомельскому парку, по уютным улочкам города. Часто отправляемся на совместную прогулку, не выбирая и не выстраивая какой-то определенный маршрут. Берем перекус малышам, дочке и просто едем, например, в парк белочек покормить. Или же просто выходим из дома и вокруг района с колясками гуляем. Сейчас, осенью, вокруг такая красота. Даже собрать букет из листьев, пофотографироваться, на горке покататься - такие теплые, уютные семейные прогулки дают большой заряд энергии", - в фотогалерее телефона запечатлена не одна такая прогулка. 

Вячеслав признается: некоторые семейные виды досуга, в ожидании пока подрастут двойняшки, временно "поставлены на паузу". 
Например, походы на хоккейные матчи в Ледовый дворец или рыбалка. "У меня и дедушка, и отец рыбаки. И мне, и дочке рыбалка нравится. В нашей машине всегда лежит маленькая складная удочка. Бывает, отправимся на прогулку - а рядом озеро. И дочка даже без наживки просит порыбачить. Ей интересен сам процесс. Была и вовсе забавная история. Года три назад в отпуске поехали на базу отдыха в Плещеницы Минской области. Гуляли возле водохранилища. Дочка предлагает: "Папа, давай рыбу половим". Мы уточнили, можно ли. Разрешение получили, но наживки-то с собой не было. А Лиза, находчивая, тут же выдает: "Сосиска у нас есть, подойдет ведь". Наверное, полчаса удочку держала и маленького карасика поймала. Самое яркое ее воспоминание о том отдыхе. Счастья было - не передать сколько", - показывает фото с трофеем дочурки папа. 
Коронное блюдо - оранжевые макароны 

Еще одна маленькая радость большой семьи - вместе собраться за столом с любимыми угощениями. Коронное блюдо от папы - оранжевые макароны. "Это домашняя карбонара. Стабильно раз в неделю ужин на мне. Я приезжаю с работы и готовлю оранжевые макарошки. Жене и дочке очень нравятся. Малыши оценят позже", - уверен отец. 

Вячеслав готов поделиться своим фирменным рецептом. "В сковородке пережаривается лук, чеснок и бекон, туда же отправляются бланшированные томаты. Отдельно варятся спагетти. Затем из сковородки все переносится в спагетти, они еще доходят в тепле. А за счет помидоров спагетти получают оранжеватый цвет. Повторюсь, у нас дома это блюдо мгновенно разлетается. Наверное, в том числе и потому, что папой приготовлено", - смеется он. 

Свои изюминки для домашнего меню есть, конечно же, и у Анны. "Раз в две недели жена балует нас еще одним нашим любимым блюдом. Яйцо, лук, который перьями, нежнейшее тесто - и получается луково-яичный пирог. Еще до свадьбы Анна по этому рецепту готовила. Мы считаем, что это кулинарный хит - не меньше", - восторгается талантом супруги глава семьи. 

Самая большая ценность многодетного отца

Немало в семейном альбоме и карточек, рассказывающих о том, как дружная семья ходит на праздники в городе, важные события в жизни всей страны. 
"9 Мая (к слову, мой день рождения, но для меня этот день прежде всего день глубокой памяти и благодарности нашим предкам за Великую Победу), День Независимости, День города, выборы - и мои родители всегда брали нас с сестрой на такие мероприятия, и мы считаем важным и нужным приобщать с младых ногтей к нашей культуре, истории, гражданской ответственности", - делает акцент Вячеслав. 

"Отмечаем мы и все праздники, которые связаны с семьей. Дни рождения, Новый год и многие другие - это, думаю, база в каждом доме. Но мы всегда с теплом встречаем День матери, празднуем День семьи, моя супруга - медсестра, поэтому в нашем календаре обязательно есть День медицинского работника", - перечисляет Вячеслав. 

И уже пятый год подряд он принимает самые искренние поздравления от своих родных в День отца. "В прошлом году дочка в школе нарисовала рисунок. И вечером, когда вернулись домой, преподнесла такой приятный подарочек. Жена приготовила вкусный пирог", - вернулся на год назад многодетный отец. 

"Мне кажется, что роль мамы в воспитании ребенка значительно больше. Но приятно, что праздником подчеркивается и роль, труд отцов, ответственность отцовства, значимость главы семьи", - рассуждает собеседник. 
"А семья - самое главное, что только может быть у человека. Это забота, опора и величайшая ценность. Неважно, сколько у тебя денег, но если у тебя нет семьи, ты несчастлив. Для меня главное всегда понимать: дома меня ждут. Приезжаю после работы, и как только поворачивается ключ в замочной скважине - дети в нетерпении увидеть меня. Вхожу, а малыши раньше прямо выпрыгивали из своих колясочек от радости, сейчас, спотыкаясь, бегут обниматься, дочка тоже (если она дома на каникулах, в учебное время я-то ее из школы вечером забираю, вместе домой возвращаемся). И сразу все тревоги, переживания уходят на десятый план", - именно из таких маленьких ярких моментов и складывается большое родительское, отцовское счастье собеседника. 
"Семья дает тот безлимит счастья, который в принципе больше ни в каких других источниках невозможно почерпнуть", - заключает Вячеслав, вновь отвечая на входящий звонок на свой мобильный и с нежной улыбкой глядя на заставку гаджета, с которой ему улыбаются самые родные и любимые люди.
Фото Марины Васильевой и из личного архива семьи Вераксич,
БЕЛТА.-0-
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