Семейный наркобизнес: оперативники задержали супругов за распространение наркотиков

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из Молодечненского РОВД задержали супружескую пару, занимавшуюся распространением наркотиков. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.



Оперативники изъяли более 200 г гашиша. Наркотики фигуранты хранили по месту своего проживания, делили на партии и сбывали. Также известно, что ранее 30-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.



Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-