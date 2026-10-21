21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из Молодечненского РОВД задержали супружескую пару, занимавшуюся распространением наркотиков. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Оперативники изъяли более 200 г гашиша. Наркотики фигуранты хранили по месту своего проживания, делили на партии и сбывали. Также известно, что ранее 30-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-
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Семейный наркобизнес: оперативники задержали супругов за распространение наркотиков
21 октября 2026, 12:14
Семейный наркобизнес: оперативники задержали супругов за распространение наркотиков
Скриншот видео УВД Миноблисполкома
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