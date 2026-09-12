Семейный фестиваль марафона "17 граней единства" в Кобрине собрал сотни гостей

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине 12 сентября развернулся семейный фестиваль. Это часть программы общественно-политического марафона "17 граней единства", передает корреспондент БЕЛТА.Эпицентром событий стал парк имени А.В.Суворова, где сегодня было особенно многолюдно. Главная цель фестиваля - объединить поколения, укрепить чувство гордости за малую родину и напомнить каждому о силе сплоченности белорусского народа. Организаторы постарались сверстать такую программу, чтобы люди разного возраста могли найти себе занятия по душе. Всего развернулось 25 локаций. Большинство из них - от "Белой Руси".Например, посетителей ожидали интерактивные локации с мастер-классами от учреждений дополнительного образования Кобринского района. Можно было освоить скетчинг, попробовать свои силы в акварельной живописи и создать неповторимый шедевр в технике алмазной мозаики. Работники МЧС познакомили детей и взрослых со службой спасателей, со специальной техникой и напомнили о правилах безопасности в игровом формате. Свою площадку с выставкой вооружения и экипировки подготовил Государственный пограничный комитет. Не остался в стороне и Департамент охраны МВД. Желающие могли продемонстрировать ловкость и командный дух, заявившись на спортивные конкурсы и эстафеты. На мастер-классе по твистингу представилась возможность создать забавные фигуры из воздушных шаров."Мы всей семьей побывали на фестивале "Белой Руси" - и впечатления просто замечательные. Сын был в полном восторге. Он с удовольствием прошел все локации и за это получил в подарок сертификат на посещение аттракционов. Для ребенка это настоящая награда за старания. Очень радует, что в нашем городе проходят такие теплые, душевные праздники, где можно и повеселиться, и узнать что-то новое, и провести время всей семьей. А еще я с гордостью хочу сказать, что с 2025 года являюсь членом общественного объединения "Белая Русь". Для меня это возможность быть причастной к добрым делам и настоящему единству", - поделилась Елена Дзюба.Особый сюрприз гостей ожидал от "Белой Руси": фирменные флаеры фестиваля с десятью полями для отметок. Они выдавались за прохождение станций. Собрав десять отметок, участникам полагались памятные призы. "Было супер-весело. Я рисовал, делал собачку из шариков, сидел в настоящей машине МЧС и стал похож на супергероя. Я собрал все десять отметок и получил подарок. Хочу, чтобы такие праздники у нас были часто", - сказал восьмилетний Максим.Председатель Брестской областной организации РОО "Белая Русь" Андрей Парфиевич отметил, что фестиваль превзошел все ожидания. "В мероприятии приняли участие более 500 детей. Очень многие пришли вместе с родителями, что особенно ценно. Главное, что мы хотели донести до ребят - единство начинается с семьи, друзей, любви к своей малой родине. Дети были по-настоящему увлечены: играли, соревновались, участвовали в мастер-классах, с азартом проходили станции. Ребята с удовольствием общались друг с другом, играли и проводили время вживую. Наш главный посыл прост: нужно создавать условия, чтобы дети росли в единстве, дружбе и любви к своей стране. Этот фестиваль - яркое тому подтверждение. Мы - едины, и в этом наша сила", - подчеркнул Андрей Парфиевич.Организатор фестиваля - Брестская областная организация РОО "Белая Русь".-0-