27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью на станции метро "Октябрьская" пройдут учения МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
В ночь с 27 на 28 октября с 00.30 до 4.30 пройдут совместные тактико-специальные учения МЧС и Минского метрополитена. В связи с этим ожидается прибытие различной пожарной аварийно-спасательной техники.
Проведение занятий не повлияет на деятельность метрополитена - станция метро "Октябрьская" будет работать в штатном режиме.-0-
Регионы
27 октября 2026, 23:40
Сегодня ночью на станции метро "Октябрьская" пройдут учения МЧС
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