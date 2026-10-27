27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью на станции метро "Октябрьская" пройдут учения МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



В ночь с 27 на 28 октября с 00.30 до 4.30 пройдут совместные тактико-специальные учения МЧС и Минского метрополитена. В связи с этим ожидается прибытие различной пожарной аварийно-спасательной техники.



Проведение занятий не повлияет на деятельность метрополитена - станция метро "Октябрьская" будет работать в штатном режиме.-0-