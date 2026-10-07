Щит "Алеся" начнет проходку кольцевой линии минского метро во второй половине 2027 года 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Алеся" начнет работу по прокладке тоннеля четвертой, кольцевой линии Минского метрополитена во втором полугодии 2027 года и будет двигаться под ул.Орловской в сторону Веснянки. Об этом стало известно на совещании в Мингорисполкоме под руководством председателя Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.



Как рассказал генеральный директор УП "Минскметрострой" Василий Косовец, позже вторым тоннелем за "Алесей" отправится "Мария". Им предстоит пройти около 6 км - участок с тремя станциями. Сейчас комплексы "Алеся" и "Мария" прокладывают тоннели Зеленолужской линии. Они движутся от будущей станции "Парк Дружбы народов" в центр города. Первой идет "Алеся": сейчас она проходит под перекрестком пр.Машерова - ул.Сторожевская, неподалеку от гостиницы "Беларусь". "Мария" приближается к станции "Комаровская" под ул. М.Богдановича. До нее осталось около 150 м. По словам Василия Косовца, примерно через месяц комплекс планируют встретить на станции и провести его обслуживание.



"Минскметрострой" уже получил рельсы и приступил к их сварке в плети. Позднее их уложат в тоннелях, добавил гендиректор предприятия. Более чем на 80% готовы оборотные тупики за станцией "Парк Дружбы народов". "В этом году мы завершим железобетонные конструкции. Уже сейчас люди наблюдают из окон, как мы выполняем ее засыпку. Затем приступим к специальным работам: устройству систем и коммуникаций, отделке. С весны следующего года начнем благоустраивать участок между улицами Некрасова и Сурганова и восстанавливать там дорожное движение", - добавил гендиректор. В этом году, по словам Василия Косовца, минчан также ожидают изменения в организации движения на кольцевой развязке пл.Бангалор.



Гендиректор рассказал и о ходе работ на станциях. "На "Дружбе народов" собираем первый вестибюль возле площади Бангалор. Там работает тоннельный отряд: строители возводят монолитные конструкции. На станции "Переспа" выполняем водопонижение. Уже готово 50% ограждающей конструкции. Сейчас разрабатываем грунт под первый ярус крепления котлована. Технология ведения работ не позволяет развернуть здесь работы в полную силу, пока не завершится проходка тоннелей. Но подготовка идет: объезды готовы, строительный городок установлен - все это видно на площадке. Активно строить "Переспу" начнем в марте 2027 года. На "Комаровской" работает наш комплекс по устройству стены в грунте. Он обеспечит технологию для встречи тоннелепроходческого комплекса "Мария". Закончив работы на "Комаровской", комплекс примерно через два месяца перейдет на "Переспу". А в этом году мы активно начнем копать на Комаровской".



По словам Василия Косовца, станция "Парк Дружбы народов" станет самой глубокой в Минске, поскольку будет пересадочной на будущую кольцевую линию метро.-0-