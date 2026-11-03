Счет шел на минуты. В Минске милиционеры помогли мужчине при тяжелом приступе астмы

На линию 102 поступил сигнал от неравнодушного прохожего, который заметил лежавшего на земле человека. Мужчина не реагировал на слова и не мог подняться.
На место незамедлительно выбыл наряд ППСМ Партизанского РУВД столицы. К моменту прибытия сотрудников милиции пострадавший уже начал задыхаться. Правоохранители сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи и до прибытия медиков приступили к оказанию доврачебной помощи. Осматривая личные вещи мужчины, в кармане куртки они обнаружили медицинский ингалятор для экстренного снятия приступов удушья при астме. Патрульные помогли минчанину применить лекарственный препарат. Вскоре его дыхание выровнялось, а состояние стабилизировалось.
Позже милиционеры транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи для госпитализации в больницу. Благодаря бдительности прохожего и решительным и грамотным действиям сотрудников милиции трагедии удалось избежать.-0-