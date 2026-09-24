"Счастья вашему дому". В Кореличах торжественно открыли новостройку на 49 квартир 

Современное здание с яркими васильками на фасаде возвел на улице 8 Марта генеральный подрядчик ОАО "Гродножилстрой" по заказу управления капитального строительства Кореличского райисполкома.

Сердечно поздравил новоселов и всех жителей городского поселка с очередным обновлением председатель Кореличского райисполкома Александр Курило: "Новый дом - это не просто красивое здание, это действительно новый импульс для развития нашего поселка, района. Здесь будут жить семьи, будут рождаться дети, а значит, будет прирастать и развиваться наш район".

Почетные гости высадили новое дерево на аллее во дворе. А самым забавным моментом стал эпизод с кошкой, которую, как водится, первой впустили в открытую дверь. И она резво помчалась вперед, предвещая новостройке долгую благополучную жизнь.

Получив ключи, новоселы с энтузиазмом разошлись по своим этажам, чтобы начать одно из самых приятных занятий в жизни - обживать новый дом. Через несколько дней в Кореличи придет большой праздник - областные "Дажынкi-2026", а приятные подарки горпоселок и его жители начали получать уже сегодня.-0-

Фото Леонида Щеглова

24 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. Семиэтажный жилой дом на 49 квартир, большинство из которых арендные, торжественно открыли накануне областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкi-2026" в Кореличах, передает корреспондент БЕЛТА.В новостройке общей площадью более 3 тыс. кв.м 49 благоустроенных квартир. 36 из них - арендное жилье государственного жилищного фонда. Еще 9 квартир построены в рамках указа "О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений". Они предназначены для специалистов СПК "Маяк-Заполье", КСУП "Черняховский-Агро" и КСУП "Царюка". Оставшиеся 4 относятся к категории жилья социального пользования."Новый многоэтажный дом было решено построить в Кореличах к областным "Дажынкам-2026". Необходимость в арендном жилье в районе назрела. В целом в нашей стране отмечается тренд на арендное жилье, в первую очередь для молодых специалистов, чтобы таким образом поддержать человека труда, укрепить демографию. Чтобы с первых жизненных стартов у людей была одна из важнейших вещей в жизни - свой дом," - сказал на церемонии открытия новостройки председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.При открытии новостройки были соблюдены все традиционные ритуалы, делающие церемонию по-настоящему памятной. Символический ключ от дома вручил Александру Курило генеральный директор ОАО "Гродножилстрой" Олег Ушкевич. Ключи от квартир новоселы получили из рук руководителей области и района. Право перерезать красную ленточку также предоставили руководителям, но они вручили ножницы будущим жильцам - молодым и совсем маленьким, которые отлично справились с задачей и с восторгом оставили на память ее кусочки."Сегодня очень важный, счастливый для нас день. Мы пришли его отпраздновать всей семьей, чтобы вместе впервые войти в новую квартиру и разделить радость на всех, - поделился впечатлением водитель группы задержания Кореличского отдела Департамента охраны Артем Хомчик. - До этого жили в общежитии и вот сейчас нас ждут три комнаты в новом доме. Это арендное жилье, но со временем есть перспектива его выкупа. И у нас с супругой, и у детей будут свои комнаты".