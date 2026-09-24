"Счастья вашему дому". В Кореличах торжественно открыли новостройку на 49 квартир 

Современное здание с яркими васильками на фасаде возвел на улице 8 Марта генеральный подрядчик ОАО "Гродножилстрой" по заказу управления капитального строительства Кореличского райисполкома.
"Новый многоэтажный дом было решено построить в Кореличах к областным "Дажынкам-2026". Необходимость в арендном жилье в районе назрела. В целом в нашей стране отмечается тренд на арендное жилье, в первую очередь для молодых специалистов, чтобы таким образом поддержать человека труда, укрепить демографию. Чтобы с первых жизненных стартов у людей была одна из важнейших вещей в жизни - свой дом," - сказал на церемонии открытия новостройки председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.
Сердечно поздравил новоселов и всех жителей городского поселка с очередным обновлением председатель Кореличского райисполкома Александр Курило: "Новый дом - это не просто красивое здание, это действительно новый импульс для развития нашего поселка, района. Здесь будут жить семьи, будут рождаться дети, а значит, будет прирастать и развиваться наш район".
Почетные гости высадили новое дерево на аллее во дворе. А самым забавным моментом стал эпизод с кошкой, которую, как водится, первой впустили в открытую дверь. И она резво помчалась вперед, предвещая новостройке долгую благополучную жизнь.
"Сегодня очень важный, счастливый для нас день. Мы пришли его отпраздновать всей семьей, чтобы вместе впервые войти в новую квартиру и разделить радость на всех, - поделился впечатлением водитель группы задержания Кореличского отдела Департамента охраны Артем Хомчик. - До этого жили в общежитии и вот сейчас нас ждут три комнаты в новом доме. Это арендное жилье, но со временем есть перспектива его выкупа. И у нас с супругой, и у детей будут свои комнаты".
Получив ключи, новоселы с энтузиазмом разошлись по своим этажам, чтобы начать одно из самых приятных занятий в жизни - обживать новый дом. Через несколько дней в Кореличи придет большой праздник - областные "Дажынкi-2026", а приятные подарки горпоселок и его жители начали получать уже сегодня.-0-
Фото Леонида Щеглова