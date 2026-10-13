Санэпидслужба Минска напомнила правила посещения медучреждений при подъеме заболеваемости ОРИ и гриппом

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О правилах посещения организаций здравоохранения во время подъема заболеваемости ОРИ и гриппом рассказали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, сообщает БЕЛТА.



С наступлением осени отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Чтобы защитить себя и близких при посещении организаций здравоохранения, следует соблюдать несколько простых правил.



"Если у вас есть симптомы ОРИ - повышенная температура, кашель или насморк, - стоит воспользоваться входом для пациентов с повышенной температурой. При входе в учреждение рекомендуется надевать медицинскую маску, полностью закрывающую нос и рот, и менять ее не реже чем каждые два часа. Также рекомендуется обрабатывать руки антисептиком при входе и выходе, не касаться лица и наружной поверхности маски", - отметили в центре.



Чтобы сократить время ожидания в коридоре, рекомендуется приходить к назначенному времени. Необходимо также соблюдать дистанцию 1,5-2 м от других посетителей.



При резком ухудшении самочувствия или высокой температуре рекомендуется вызвать врача на дом, чтобы не подвергать себя дополнительной нагрузке и не создавать риск заражения для окружающих.



В центре также напомнили, что вакцинация - лучший способ защиты от гриппа.-0-