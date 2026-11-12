Самому маленькому пациенту с сахарным диабетом в Минске диагноз поставили в 10 месяцев. Как заподозрить у ребенка заболевание?

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самому маленькому пациенту в Минске, который наблюдается в Городском детском эндокринологическом амбулаторном отделении на базе 2-й городской детской клинической больницы, на момент постановки диагноза было всего 10 месяцев. Сейчас ему 1 год 9 месяцев, сообщила журналистам главный врач больницы Елена Ляшевич, передает корреспондент БЕЛТА.





"Самый маленький пациент, который наблюдается в нашем Городском детском эндокринологическом амбулаторном отделении, - возрастом 1 год 9 месяцев", - сказала Елена Ляшевич, отметив, что диагноз ребенку был поставлен в прошлом году.

Заведующая этим отделением Елена Кислая перечислила главные признаки сахарного диабета: ребенок много пьет, часто бегает в туалет, много кушает, при этом худеет. Эти симптомы, по ее словам, должен учитывать в своей практике каждый врач и знать каждый родитель. В случае их появления рекомендуется обратиться в поликлинику и сдать анализ на уровень сахара в крови. Врач подчеркнула: максимально рано назначенное лечение позволяет достигнуть благоприятного исхода заболевания. Заведующая этим отделением Елена Кислая перечислила главные признаки сахарного диабета: ребенок много пьет, часто бегает в туалет, много кушает, при этом худеет. Эти симптомы, по ее словам, должен учитывать в своей практике каждый врач и знать каждый родитель. В случае их появления рекомендуется обратиться в поликлинику и сдать анализ на уровень сахара в крови. Врач подчеркнула: максимально рано назначенное лечение позволяет достигнуть благоприятного исхода заболевания.

С 2011 года в городском центре применяется помповая инсулинотерапия. В течение последних трех лет 100% пациентов получают аналоговые инсулины. Проводится суточное мониторирование глюкозы. С 2011 года в городском центре применяется помповая инсулинотерапия. В течение последних трех лет 100% пациентов получают аналоговые инсулины. Проводится суточное мониторирование глюкозы.





В 2006 году в центре наблюдалось 290 пациентов с сахарным диабетом первого типа, в 2016 - 470. За январь - сентябрь 2026 года под наблюдением в Городском детском эндокринологическом амбулаторном отделении состоит 845 детей.





По словам главного врача больницы, тенденция к росту заболеваемости сахарным диабетом наблюдается во всем мире. Это мультифакторное заболевание, на развитие которого влияют в том числе питание, экология. Специалисты не исключают ковидный фактор. Улучшается и выявляемость в связи с улучшением диагностических возможностей.





На базе 2-й городской детской клинической больницы с 2006 года функционирует и Республиканский центр детской эндокринологии. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам со всей республики, у которых наблюдаются наиболее тяжелые клинические проявления сахарного диабета. Здесь же диагностируют тяжелые случаи заболевания.





Клиника является многопрофильным учреждением, рассчитанным на 212 коек. Кроме указанного республиканского центра, здесь функционируют республиканские центр детской урологии и центр детской нефрологии и заместительной почечной терапии.-0-