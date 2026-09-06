6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Вертелишки в Гродненском районе сотрудники милиции нашли в квартире самогонный аппарат, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В минувшую среду в милицию поступила информация о том, что в многоквартирном доме в агрогородке Вертелишки Гродненского района может быть организовано производство самогона.
Полученные сведения подтвердились, в одной из квартир в шкафу сотрудники милиции обнаружили самогонный аппарат. Его владельцем оказался 30-летний житель областного центра, ранее производством спиртного он не занимался. Оборудование изъято.
В УВД напомнили, что за изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 5 базовых величин с конфискацией продукции, полуфабриката и аппарата. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 30 базовых величин с конфискацией.-0-
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06 сентября 2026, 15:28
Самогонный аппарат изъяла милиция у жителя Гродно
Фото УВД Гродненского облисполкома
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