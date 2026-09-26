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С шествия аграриев стартовали "Дажынкi" в Кореличах

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
26 сентября 2026, 14:47

С шествия аграриев стартовали "Дажынкi" в Кореличах

26 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. Старт областному празднику тружеников села "Дажынкi" в Кореличах дало шествие аграриев, передает корреспондент БЕЛТА.
Начался масштабный и всеми любимый праздник с яркого торжественного шествия аграриев и представителей организаций и предприятий района. 
В колоннах - небольшая часть тех работников сельского хозяйства, чьими стараниями достигнуты высокие показатели региона. Каждый из них внес свою лепту в большой не только областной, но и республиканский каравай. 
Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев на церемонии открытия праздника поприветствовал всех на гостеприимной кореличской земле с богатой историей и по-настоящему трудолюбивыми людьми. "Когда мы начинали готовиться к этому празднику, ставили перед собой простую, но важную задачу: сделать так, чтобы перемены почувствовали не только в центре Кореличей, на главной площади, а в каждом дворе, на каждой улице. Отремонтированы дороги, приведены в порядок фасады, обновлены социальные объекты, чтобы людям было удобно и комфортно жить, растить детей, трудиться, чтобы молодежь видела перспективу и оставалась на родной земле", - сказал глава области.

Юрий Караев заметил, что особенно важно, что эти перемены происходят на фоне напряженной, по-настоящему героической работы в полях. "Сегодня мы подводим итоги урожая 2026 года. Сельскохозяйственными организациями области намолочено свыше 1 млн 485 тыс. т зерновых и зернобобовых в бункерном весе. Средняя урожайность в нынешнем году составила почти 50 центнеров с гектара - это лучший результат в республике. Жатва в очередной раз подтвердила: гродненские земледельцы способны вырастить и собрать урожай, невзирая на сюрпризы погоды, - сказал он. - Секрет такого результата - в упорном труде, преданности своему делу, умении гибко подстраиваться под меняющиеся условия, применять современные подходы и не отступать перед трудностями".
"Именно поэтому для нас всех праздник "Дажынкi" - не просто подведение итогов сельскохозяйственного года и повод собраться вместе. Это дань уважения тем, кто изо дня в день вкладывает силы в родную землю. Признание того, что труд хлебороба - основа нашего благополучия, опора экономики и залог продовольственной независимости страны", - дополнил глава области.

Впереди - чествование лучших земледельцев Гродненской области.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Дажынкi Кореличи
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