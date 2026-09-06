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С ответственностью за свою землю. В Гомеле военнообязанные территориальных войск приняли присягу 

Опубликовано:

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Регионы
06 сентября 2026, 12:28

С ответственностью за свою землю. В Гомеле военнообязанные территориальных войск приняли присягу 

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле личный состав войск территориальной обороны на учебных сборах принял сегодня присягу, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе тех, кто произнес слова военной присяги, - старший лейтенант Сергей Черноносов. "Сегодня в нашей жизни торжественный день. Мы дали клятву на верность нашему народу. Мы взяли на себя обязательства свято хранить и приумножать славные боевые традиции, которые нам завещали наши деды и прадеды. От имени стоящих в строю свято обещаем беречь честь защитников Отечества, честно и беспрекословно выполнять воинские уставы, учиться с усердием и старанием, не подвести родную Гомельщину, быть верным священным словам присяги и любимой Беларуси", - говорит он.
Как отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, территориальная оборона - часть общей системы защиты государства. "Сегодня вы подтверждаете готовность добросовестно выполнять свой воинский долг, совершенствовать профессиональные навыки, быть дисциплинированными, надежными и ответственными. Такие сборы - важная составляющая подготовки. Они позволяют восстановить навыки по своим воинским специальностям, принять участие в командно-штабных учениях и на практике выполнить задачи, которые стоят перед силами территориальной обороны", - подчеркнул глава региона. 
Он обратил внимание: это плановая работа, которая проводится ежегодно. "И в ней есть очень важный смысл: воинское мастерство требует постоянной практики, чтобы каждый хорошо знал свою задачу и мог слаженно действовать вместе с товарищами", - сказал председатель облисполкома.

Сегодня такую же присягу принимают военнообязанные в Светлогорском и Октябрьском районах, добавил он. "Всех вас объединяет ответственность за свою землю, за безопасность родного города, района, области и страны", - обратился к личному составу территориальных войск Иван Крупко. 
"Беларусь - мирная страна. Мы ценим возможность спокойно жить и трудиться, создавать семьи, растить детей, строить планы на будущее. И именно поэтому понимаем значение надежной защиты Отечества. Мир всегда требует бережного отношения к нему. А современная обстановка вокруг наших границ еще раз напоминает, насколько важно иметь подготовленных людей, способных профессионально выполнить поставленную задачу", - сказал руководитель области. 

Он сделал акцент и на том, что у каждого поколения свои испытания и свои задачи. "Но неизменными остаются понятия воинской чести, товарищества, верности присяге и ответственности за страну. Эту связь поколений мы остро ощущаем на гомельской земле. Здесь свято хранят память о воинах Великой Отечественной войны, о партизанах, о подпольщиках, о тех, кто ценой собственной жизни отстоял нашу землю и подарил нам мирное будущее. Сегодня эстафета ответственности находится в наших руках. И очень важно, чтобы каждый из нас понимал: защита Родины - это дело не только армии. Это общая ответственность граждан, которым небезразлично будущее своей страны", - подчеркнул глава региона. 

Председатель облисполкома выразил уверенность, что время сборов станет для каждого хорошей возможностью восстановить навыки, получить новый опыт, укрепить товарищеские связи и почувствовать плечо тех, с кем вместе предстоит выполнять поставленные задачи.

"Уважайте воинские традиции и с честью выполняйте свой долг", - напутствовал председатель облисполкома.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов назвал принятие присяги важным событием для каждого гражданина. "Для приносящих военную присягу сегодня - знаменательный день и большой праздник. Приносящий ее гражданин клянется отстаивать интересы своей страны, народа всегда и во всем", - сказал он. 

"На вас, стоящих в строю, государство возлагает большие надежды. С честью и достоинством выполняйте свой воинский долг, беззаветно любите и защищайте нашу Родину - Республику Беларусь", - обратился к принимавшим присягу Андрей Кривоносов.

Военнообязанный Владимир Светличный рассказал, что его служба в армии проходила довольно давно - более 25 лет назад. И нынешние учебные сборы территориальных войск - это возможность вспомнить полученные ранее навыки, а также приобрести новые. "И хочу сказать, что руки помнят все. Быстро втянулись в распорядок дня, в режим работы. Освоили уже и что-то новое. Например, новшества в тактике действий. Совершенствуется и вооружение, и необходимо постоянно изучать новое", - говорит он. 
"На нас возложена миссия защищать родную землю. Это почетная обязанность и наш долг. И мы, конечно, всегда готовы защищать свой дом, свою семью", - добавил Владимир Светличный. 

Торжественный момент присяги приехали разделить с ним родные - супруга Екатерина и дочь Анастасия.

"На учебные сборы отпустила мужа с легким сердцем, но очень скучаю - не хватает мужского плеча дома. Будем ждать", - крепко обняла супруга Екатерина. 

Впервые участвует в учебных сборах Дмитрий Калинин. "Присяга - очень важное событие в жизни каждого мужчины. Мы даем клятву защищать Родину, своих родных", - убежден рядовой.
"На сборах чувствуется и сила плеча, сила товарищества, братства. И это тоже важно", - считает Дмитрий Калинин. 

Как сообщалось, в соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск, с 1 по 25 сентября в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области и Заводском районе Минска под руководством председателей исполкомов и главы администрации района проводятся учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. 

На завершающем этапе сборов военнообязанные Гомельской области примут участие в командно-штабном учении под руководством начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.-0-  

Фото Марины Васильевой
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